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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1648164916501651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:20

Re: Ощадбанк

В Харькове частями выдают, по 3-7тыс, а сегодня нбу продал 130млн наличных, возможных проблем а разрешится.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:20

Фотосессия....

Пышному глубоко до спини проблемы с валютой и депо, дело сделано - не ходить, не дратуйне , сидить вдома - бо у нас .....( не , не карантин) ФОТОСЕССИИ

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Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:35

Re: Ощадбанк

Закончился вклад в дол, до конца карантина сказали заказ на дол не принимают. Это позиция банка или придумали в отделении? А для кого тогда летят самолеты?
vanok
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:22

Re: Ощадбанк

  Goodman написав:Пышному глубоко до спини проблемы с валютой и депо, дело сделано - не ходить, не дратуйне , сидить вдома - бо у нас .....( не , не карантин) ФОТОСЕССИИ
Остаётся посоветовать ему не использовать туалетную бумагу,а мыть с мылом и натирать чесноком.Вирус может подкрасться с тыла.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:25

vanok Позиция начальника колонии озвучена постом выше.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:28

  Goodman написав:vanok Позиция начальника колонии озвучена постом выше.

Это что он предлагает красавиц в черных масках вместо долларов? А курс будет озвучен?)
vanok
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:53

vanok все что угодно , кроме работы, результата и $.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:06

  vanok написав:
  Goodman написав:vanok Позиция начальника колонии озвучена постом выше.

Это что он предлагает красавиц в черных масках вместо долларов?


Тонкий намек Пышного, что пошел расчет живым товаром :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Alex2007
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