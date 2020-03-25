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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:48
гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:43
sens написав:
гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
У ВІП абсолютно окреме приміщення і каса. без черг
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wolt450
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:46
wolt450 написав: sens написав:
гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
У ВІП абсолютно окреме приміщення і каса. без черг
Меня за ручку водят на Хрещатике 7/11
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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