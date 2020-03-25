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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:48
Re: Ощадбанк
гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
никому не верю
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:43
У ВІП абсолютно окреме приміщення і каса. без черг
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:46
Меня за ручку водят на Хрещатике 7/11
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:41
Re: Ощадбанк
Я не знаю, что сказать, по Харькову отделения записывают фамилию и сумму вкладчика на кассовый узел(заказ валюты), в управлении сверяют, что сумма действительно депозитная и отделение полностью подкрепляют для вкладчика. Может конечно это для мне так говорят. Но знаю, если бы массово ощад прекратил отдавать валютные вклады по всей стране, уже было бы такое... Следовательно, ситуация да, не как обычно, но под менее более контролем.
Чисто мое субъективное мнение.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:05
Катерина вчора признала що з кеш долар кепсько...але питання вирішують.
Будем спостерігати.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:12
Віп клієнт і відділення преміум це різні речі. По-друге,коли я дзвоню зі свого фінансового номеру,мене ощадбанку вітає на лінії підтримки віп-клієнтів. По-третє,гарячка на сьогодні ніяким чином не вирішує проблем з готівкою. По-четверте,ми в родині вирішили обмежити пересування без необхідності. Начальник у відділенні порадив євро забрати гривнєю,я йому теж побажав заробити трохи грошей на обміні валюти
никому не верю
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