Додано: Чет 26 бер, 2020 19:13

Alex2007 написав: А сейчас куда они делись? А сейчас куда они делись?

Могу только предположить, что как обычно "при малейшем шухере" народ массово просто стал выходить в валютный кэш и держать его "под грушой", в "3 л банке" и т.п. Ну и часть банки стали придерживать "для своих", а те "свои" точно так же его "под грушу", в итоге имевшийся нал уже в большинстве своем уже на руках у "населения" - ведь при закрытых границах и депо под 1-2% годовых грязными на год - девать по сути валюту особо и некуда. Ну а новые "прилеты самолетов" только ожидаются. Как-то так...