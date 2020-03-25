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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:48
гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:43
sens написав:
гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:46
wolt450 написав: sens написав:
гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
У ВІП абсолютно окреме приміщення і каса. без черг
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:41
sens написав:гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
Я не знаю, что сказать, по Харькову отделения записывают фамилию и сумму вкладчика на кассовый узел(заказ валюты), в управлении сверяют, что сумма действительно депозитная и отделение полностью подкрепляют для вкладчика. Может конечно это для мне так говорят. Но знаю, если бы массово ощад прекратил отдавать валютные вклады по всей стране, уже было бы такое... Следовательно, ситуация да, не как обычно, но под менее более контролем.
Чисто мое субъективное мнение.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:05
sens написав:
гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
Катерина вчора признала що з кеш долар кепсько...але питання вирішують.
Будем спостерігати.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:12
wolt450 написав: sens написав:
гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
У ВІП абсолютно окреме приміщення і каса. без черг
Віп клієнт і відділення преміум це різні речі. По-друге,коли я дзвоню зі свого фінансового номеру,мене ощадбанку вітає на лінії підтримки віп-клієнтів. По-третє,гарячка на сьогодні ніяким чином не вирішує проблем з готівкою. По-четверте,ми в родині вирішили обмежити пересування без необхідності. Начальник у відділенні порадив євро забрати гривнєю,я йому теж побажав заробити трохи грошей на обміні валюти
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Додано: Чет 26 бер, 2020 19:03
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
Катерина вчора признала що з кеш долар кепсько...але питання вирішують.
Будем спостерігати.
а куда делись наличные баксы?
пару месяцев назад как умалишенные сливали их по 23, шо аж гай шумел.
А сейчас куда они делись?
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Alex2007
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Додано: Чет 26 бер, 2020 19:07
sens написав:
wolt450 написав: sens написав:
гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
У ВІП абсолютно окреме приміщення і каса. без черг
Віп клієнт і відділення преміум це різні речі. По-друге,коли я дзвоню зі свого фінансового номеру,мене ощадбанку вітає на лінії підтримки віп-клієнтів. По-третє,гарячка на сьогодні ніяким чином не вирішує проблем з готівкою. По-четверте,ми в родині вирішили обмежити пересування без необхідності. Начальник у відділенні порадив євро забрати гривнєю,я йому теж побажав заробити трохи грошей на обміні валюти
Раджу спілкуватися не з гарячкою, а з своїм виділеним менеджером з преміум відділення.
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wolt450
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Додано: Чет 26 бер, 2020 19:13
Alex2007 написав:
А сейчас куда они делись?
Могу только предположить, что как обычно "при малейшем шухере" народ массово просто стал выходить в валютный кэш и держать его "под грушой", в "3 л банке" и т.п. Ну и часть банки стали придерживать "для своих", а те "свои" точно так же его "под грушу", в итоге имевшийся нал уже в большинстве своем уже на руках у "населения" - ведь при закрытых границах и депо под 1-2% годовых грязными на год - девать по сути валюту особо и некуда. Ну а новые "прилеты самолетов" только ожидаются. Как-то так...
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Додано: Чет 26 бер, 2020 19:23
Alex2007 написав:
а куда делись наличные баксы?
умерли
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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