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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1650165116521653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:30

  Flamingo написав:
  Alex2007 написав:А сейчас куда они делись?

Могу только предположить, что как обычно "при малейшем шухере" народ массово просто стал выходить в валютный кэш и держать его "под грушой", в "3 л банке" и т.п. Ну и часть банки стали придерживать "для своих", а те "свои" точно так же его "под грушу", в итоге имевшийся нал уже в большинстве своем уже на руках у "населения" - ведь при закрытых границах и депо под 1-2% годовых грязными на год - девать по сути валюту особо и некуда. Ну а новые "прилеты самолетов" только ожидаются. Как-то так...


Вроде всё так.
Но по идее курс должен был бы значительно подровнять ситуацию с кэшем в баланс и многие должны были начать сливать потому что "дорого", и плюс "на хлебушек", и плюс на "короновирусно-кризисные" повышенные запасы соли\гречки\туалетной бумаги\телефонов и т.д. Плюс много заробитчан тоже приехали не с пустыми руками...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:09

Re: Ощадбанк

  Alex2007 написав:Но по идее курс должен был бы значительно подровнять ситуацию с кэшем в баланс и многие должны были начать сливать потому что "дорого", и плюс "на хлебушек", и плюс на "короновирусно-кризисные" повышенные запасы соли\гречки\туалетной бумаги\телефонов и т.д. Плюс много заробитчан тоже приехали не с пустыми руками...

ИМХО та часть которая участвует в валютообмене как раз и сбалансирована - у "обменок" нет недостатка в валюте, как появляется - курсом все регулируется. И вот вторая часть часть нала, которая обслуживала оборот "физ-лицо => вклад в банке => физ.лицо" - резко сократилась за счет изъятия и "подматрасного" замораживания. Вы ведь понимаете, что если для обслуживания вкладов в обычное время надо не более 3-5% нала от всех вкладов, то во время шухера потребность возрастает до 8-10% а при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда.
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Flamingo
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