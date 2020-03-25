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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1650165116521653 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 487 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 145 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 133 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 101 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 487 Додано: Чет 26 бер, 2020 19:30 Flamingo написав: Alex2007 написав: А сейчас куда они делись? А сейчас куда они делись?

Могу только предположить, что как обычно "при малейшем шухере" народ массово просто стал выходить в валютный кэш и держать его "под грушой", в "3 л банке" и т.п. Ну и часть банки стали придерживать "для своих", а те "свои" точно так же его "под грушу", в итоге имевшийся нал уже в большинстве своем уже на руках у "населения" - ведь при закрытых границах и депо под 1-2% годовых грязными на год - девать по сути валюту особо и некуда. Ну а новые "прилеты самолетов" только ожидаются. Как-то так... Могу только предположить, что как обычно "при малейшем шухере" народ массово просто стал выходить в валютный кэш и держать его "под грушой", в "3 л банке" и т.п. Ну и часть банки стали придерживать "для своих", а те "свои" точно так же его "под грушу", в итоге имевшийся нал уже в большинстве своем уже на руках у "населения" - ведь при закрытых границах и депо под 1-2% годовых грязными на год - девать по сути валюту особо и некуда. Ну а новые "прилеты самолетов" только ожидаются. Как-то так...



Вроде всё так.

Но по идее курс должен был бы значительно подровнять ситуацию с кэшем в баланс и многие должны были начать сливать потому что "дорого", и плюс "на хлебушек", и плюс на "короновирусно-кризисные" повышенные запасы соли\гречки\туалетной бумаги\телефонов и т.д. Плюс много заробитчан тоже приехали не с пустыми руками... Вроде всё так.Но по идее курс должен был бы значительно подровнять ситуацию с кэшем в баланс и многие должны были начать сливать потому что "дорого", и плюс "на хлебушек", и плюс на "короновирусно-кризисные" повышенные запасы соли\гречки\туалетной бумаги\телефонов и т.д. Плюс много заробитчан тоже приехали не с пустыми руками... Alex2007 1

Повідомлень: 2086 З нами з: 11.10.16 Подякував: 939 раз. Подякували: 810 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 20:09 Re: Ощадбанк Alex2007 написав: Но по идее курс должен был бы значительно подровнять ситуацию с кэшем в баланс и многие должны были начать сливать потому что "дорого", и плюс "на хлебушек", и плюс на "короновирусно-кризисные" повышенные запасы соли\гречки\туалетной бумаги\телефонов и т.д. Плюс много заробитчан тоже приехали не с пустыми руками... Но по идее курс должен был бы значительно подровнять ситуацию с кэшем в баланс и многие должны были начать сливать потому что "дорого", и плюс "на хлебушек", и плюс на "короновирусно-кризисные" повышенные запасы соли\гречки\туалетной бумаги\телефонов и т.д. Плюс много заробитчан тоже приехали не с пустыми руками...

ИМХО та часть которая участвует в валютообмене как раз и сбалансирована - у "обменок" нет недостатка в валюте, как появляется - курсом все регулируется. И вот вторая часть часть нала, которая обслуживала оборот "физ-лицо => вклад в банке => физ.лицо" - резко сократилась за счет изъятия и "подматрасного" замораживания. Вы ведь понимаете, что если для обслуживания вкладов в обычное время надо не более 3-5% нала от всех вкладов, то во время шухера потребность возрастает до 8-10% а при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда. ИМХО та часть которая участвует в валютообмене как раз и сбалансирована - у "обменок" нет недостатка в валюте, как появляется - курсом все регулируется. И вот вторая часть часть нала, которая обслуживала оборот "физ-лицо => вклад в банке => физ.лицо" - резко сократилась за счет изъятия и "подматрасного" замораживания. Вы ведь понимаете, что если для обслуживания вкладов в обычное время надо не более 3-5% нала от всех вкладов, то во время шухера потребность возрастает до 8-10% а при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 4292 З нами з: 20.03.15 Подякував: 75 раз. Подякували: 929 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1650165116521653 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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