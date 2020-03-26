Могу только предположить, что как обычно "при малейшем шухере" народ массово просто стал выходить в валютный кэш и держать его "под грушой", в "3 л банке" и т.п. Ну и часть банки стали придерживать "для своих", а те "свои" точно так же его "под грушу", в итоге имевшийся нал уже в большинстве своем уже на руках у "населения" - ведь при закрытых границах и депо под 1-2% годовых грязными на год - девать по сути валюту особо и некуда. Ну а новые "прилеты самолетов" только ожидаются. Как-то так...
Вроде всё так. Но по идее курс должен был бы значительно подровнять ситуацию с кэшем в баланс и многие должны были начать сливать потому что "дорого", и плюс "на хлебушек", и плюс на "короновирусно-кризисные" повышенные запасы соли\гречки\туалетной бумаги\телефонов и т.д. Плюс много заробитчан тоже приехали не с пустыми руками...
Alex2007 написав:Но по идее курс должен был бы значительно подровнять ситуацию с кэшем в баланс и многие должны были начать сливать потому что "дорого", и плюс "на хлебушек", и плюс на "короновирусно-кризисные" повышенные запасы соли\гречки\туалетной бумаги\телефонов и т.д. Плюс много заробитчан тоже приехали не с пустыми руками...
ИМХО та часть которая участвует в валютообмене как раз и сбалансирована - у "обменок" нет недостатка в валюте, как появляется - курсом все регулируется. И вот вторая часть часть нала, которая обслуживала оборот "физ-лицо => вклад в банке => физ.лицо" - резко сократилась за счет изъятия и "подматрасного" замораживания. Вы ведь понимаете, что если для обслуживания вкладов в обычное время надо не более 3-5% нала от всех вкладов, то во время шухера потребность возрастает до 8-10% а при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда.
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Alex2007 написав:Но по идее курс должен был бы значительно подровнять ситуацию с кэшем в баланс и многие должны были начать сливать потому что "дорого", и плюс "на хлебушек", и плюс на "короновирусно-кризисные" повышенные запасы соли\гречки\туалетной бумаги\телефонов и т.д. Плюс много заробитчан тоже приехали не с пустыми руками...
ИМХО та часть которая участвует в валютообмене как раз и сбалансирована - у "обменок" нет недостатка в валюте, как появляется - курсом все регулируется. И вот вторая часть часть нала, которая обслуживала оборот "физ-лицо => вклад в банке => физ.лицо" - резко сократилась за счет изъятия и "подматрасного" замораживания. Вы ведь понимаете, что если для обслуживания вкладов в обычное время надо не более 3-5% нала от всех вкладов, то во время шухера потребность возрастает до 8-10% а при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда.
Ответ не совсем Вам,валюту гривною готовы отдать,потеря на курсе выше,чем т.н. прибыль от % за все время ,что болтались на счете,и вот с этим беспределом,мне как клиенту не все равно.
Alex2007 написав:Но по идее курс должен был бы значительно подровнять ситуацию с кэшем в баланс и многие должны были начать сливать потому что "дорого", и плюс "на хлебушек", и плюс на "короновирусно-кризисные" повышенные запасы соли\гречки\туалетной бумаги\телефонов и т.д. Плюс много заробитчан тоже приехали не с пустыми руками...
ИМХО та часть которая участвует в валютообмене как раз и сбалансирована - у "обменок" нет недостатка в валюте, как появляется - курсом все регулируется. И вот вторая часть часть нала, которая обслуживала оборот "физ-лицо => вклад в банке => физ.лицо" - резко сократилась за счет изъятия и "подматрасного" замораживания. Вы ведь понимаете, что если для обслуживания вкладов в обычное время надо не более 3-5% нала от всех вкладов, то во время шухера потребность возрастает до 8-10% а при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда.
Так 100% деполюдей занесли в банк нал, а нала выходит у банков для отдачи деполюдям 8-10% нет? Куда дели наличную валюту укрбанки тогда? Отвезли самолетами в США?
BIGor написав:Так 100% деполюдей занесли в банк нал, а нала выходит у банков для отдачи деполюдям 8-10% нет? Куда дели наличную валюту укрбанки тогда? Отвезли самолетами в США?
У Вас вообще есть понимание, что такое "денежное обращение" (готівковий обіг - українською) и как оно работает? По Вашему ту валюту, которую принесли банкам на депо они "маринуют" в кассе до возврата вклада? А про "денежный мультипликатор" когда нибудь слышали? Погуглите откроете для себя много нового как 100 денежных единиц легко превращается в 1000, но в итоге выдать наличными можно только все те же 100
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100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg