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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1651165216531654 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 487 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 145 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 133 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 101 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 487 Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:49 Flamingo написав: Вы ведь понимаете, что если для обслуживания вкладов в обычное время надо не более 3-5% нала от всех вкладов, то во время шухера потребность возрастает до 8-10% а при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда. Вы ведь понимаете, что если для обслуживания вкладов в обычное время надо не более 3-5% нала от всех вкладов, то во время шухера потребность возрастает до 8-10% а при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда.

Нет, я не понимаю, что мешает сотрудникам банка сходить к ближайшей обменке и купить там долларов.

И да, мне глубоко безразлично, какие убытки банк при этом понесёт.

Впрочем, всё как всегда. Пипл хавает. Нет, я не понимаю, что мешает сотрудникам банка сходить к ближайшей обменке и купить там долларов.И да, мне глубоко безразлично, какие убытки банк при этом понесёт.Впрочем, всё как всегда. Пипл хавает. Востаннє редагувалось anduzenko в П'ят 27 бер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз. anduzenko

Повідомлень: 25 З нами з: 18.10.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:52 Накльовується видача з картковаго долара...про результати повідомлю додатково. http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 33137 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1658 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:04 Квесторе_поверніться написав: Накльовується видача з картковаго долара...про результати повідомлю додатково. Накльовується видача з картковаго долара...про результати повідомлю додатково.

Скока чоколадок и мартишок ушло? Скока чоколадок и мартишок ушло? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30850 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2463 раз. Подякували: 3585 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:21 BIGor написав: Flamingo написав: BIGor написав: По 1). Вы думаете они все валюту продают/отдают без понимания графиков зарытия депозитов? Если так - то наша БС скоро ждет дефолт. По 1). Вы думаете они все валюту продают/отдают без понимания графиков зарытия депозитов? Если так - то наша БС скоро ждет дефолт.

То есть Вы таки думаете что они держат все принесенное в кассе?

В нормальной ситуации нет проблем подкрепиться "наличной валютой у коллег" + есть принос новых депозитов. Принесенный на депо кэш - ВСЕГДА тут же пускается в оборот - что-то используется для выплат предыдущих депо и %, а также валютных переводов, значительная часть переводится в безнал (для выдачи юрикам валютных кредитов и покупки тех же ОГВЗ нал как Вы понимаете не используется), часть конечно остается в кассе. Но соотношение имеющейся наличной валюты (и гривни кстати тоже) и обязательств перед физ.лицами у банков работающих с физиками - всегда невысокое. Не знаю как сейчас - но раньше НБУ очень часто не принимал в обеспечение "обязательных резервов" нал - заставляя таким образом банки выходить в безнал как по гривне так и по валюте.

Но на мой взгляд глупо концентрировать свое внимание только на кэше в валюте. Я понимаю, что тем кто привык чисто к кэшу сложно понять, что реальные проблемы у банка начинаются не тогда когда нету этого кэша, а когда у него денег нету на корсчетах, с которых этот кэш можно купить. По заявлениям пиРожковой - у укр.банков с этим сейчас пока все норм в т.ч. по корсчетам в валюте - на которых есть 8 ярдов зелени.

BIGor написав: По 2). Проценты по валютным депо последнее время около 1%-3% годовых. Незнаю как великий знаток прокрутит их что бы с 100 долл. легко превртились в 1000 долл. По 2). Проценты по валютным депо последнее время около 1%-3% годовых. Незнаю как великий знаток прокрутит их что бы с 100 долл. легко превртились в 1000 долл.

То есть что такое "денежный мультипликатор" вы не прочитали? Или не поняли как это работает? То есть Вы таки думаете что они держат все принесенное в кассе?В нормальной ситуации нет проблем подкрепиться "наличной валютой у коллег" + есть принос новых депозитов. Принесенный на депо кэш - ВСЕГДА тут же пускается в оборот - что-то используется для выплат предыдущих депо и %, а также валютных переводов, значительная часть переводится в безнал (для выдачи юрикам валютных кредитов и покупки тех же ОГВЗ нал как Вы понимаете не используется), часть конечно остается в кассе. Но соотношение имеющейся наличной валюты (и гривни кстати тоже) и обязательств перед физ.лицами у банков работающих с физиками - всегда невысокое. Не знаю как сейчас - но раньше НБУ очень часто не принимал в обеспечение "обязательных резервов" нал - заставляя таким образом банки выходить в безнал как по гривне так и по валюте.Но на мой взгляд глупо концентрировать свое внимание только на кэше в валюте. Я понимаю, что тем кто привык чисто к кэшу сложно понять, что реальные проблемы у банка начинаются не тогда когда нету этого кэша, а когда у него денег нету на корсчетах, с которых этот кэш можно купить. По заявлениям пиРожковой - у укр.банков с этим сейчас пока все норм в т.ч. по корсчетам в валюте - на которых есть 8 ярдов зелени.То есть что такое "денежный мультипликатор" вы не прочитали? Или не поняли как это работает?

Не пишите бред. График погашения вал. депо (и депо вообще) у банков как Вы думаете есть? И Вы не ответили на вопрос как Ощад прокрутит 100 долл что бы вышло 1000 долл.? Не пишите бред. График погашения вал. депо (и депо вообще) у банков как Вы думаете есть? И Вы не ответили на вопрос как Ощад прокрутит 100 долл что бы вышло 1000 долл.?



Это не «бред», это основы экономики, 1й курс Это не «бред», это основы экономики, 1й курс Scholar

Повідомлень: 1298 З нами з: 25.03.14 Подякував: 146 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:43 Scholar написав: Это не «бред», это основы экономики, 1й курс Это не «бред», это основы экономики, 1й курс

Так ответьте на вопрос, умник Так ответьте на вопрос, умник BIGor

Повідомлень: 3311 З нами з: 19.09.10 Подякував: 578 раз. Подякували: 678 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1651165216531654 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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