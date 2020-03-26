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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1651165216531654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:49

  Flamingo написав:Вы ведь понимаете, что если для обслуживания вкладов в обычное время надо не более 3-5% нала от всех вкладов, то во время шухера потребность возрастает до 8-10% а при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда.

Нет, я не понимаю, что мешает сотрудникам банка сходить к ближайшей обменке и купить там долларов.
И да, мне глубоко безразлично, какие убытки банк при этом понесёт.
Впрочем, всё как всегда. Пипл хавает.
Востаннє редагувалось anduzenko в П'ят 27 бер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:52

Накльовується видача з картковаго долара...про результати повідомлю додатково. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:04

  Квесторе_поверніться написав:Накльовується видача з картковаго долара...про результати повідомлю додатково. :)

Скока чоколадок и мартишок ушло? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:21

  BIGor написав:
  Flamingo написав:
  BIGor написав:По 1). Вы думаете они все валюту продают/отдают без понимания графиков зарытия депозитов? Если так - то наша БС скоро ждет дефолт.

То есть Вы таки думаете что они держат все принесенное в кассе? ;)
В нормальной ситуации нет проблем подкрепиться "наличной валютой у коллег" + есть принос новых депозитов. Принесенный на депо кэш - ВСЕГДА тут же пускается в оборот - что-то используется для выплат предыдущих депо и %, а также валютных переводов, значительная часть переводится в безнал (для выдачи юрикам валютных кредитов и покупки тех же ОГВЗ нал как Вы понимаете не используется), часть конечно остается в кассе. Но соотношение имеющейся наличной валюты (и гривни кстати тоже) и обязательств перед физ.лицами у банков работающих с физиками - всегда невысокое. Не знаю как сейчас - но раньше НБУ очень часто не принимал в обеспечение "обязательных резервов" нал - заставляя таким образом банки выходить в безнал как по гривне так и по валюте.
Но на мой взгляд глупо концентрировать свое внимание только на кэше в валюте. Я понимаю, что тем кто привык чисто к кэшу сложно понять, что реальные проблемы у банка начинаются не тогда когда нету этого кэша, а когда у него денег нету на корсчетах, с которых этот кэш можно купить. По заявлениям пиРожковой - у укр.банков с этим сейчас пока все норм в т.ч. по корсчетам в валюте - на которых есть 8 ярдов зелени.
  BIGor написав:По 2). Проценты по валютным депо последнее время около 1%-3% годовых. Незнаю как великий знаток прокрутит их что бы с 100 долл. легко превртились в 1000 долл.

То есть что такое "денежный мультипликатор" вы не прочитали? Или не поняли как это работает? ;)

Не пишите бред. График погашения вал. депо (и депо вообще) у банков как Вы думаете есть? И Вы не ответили на вопрос как Ощад прокрутит 100 долл что бы вышло 1000 долл.?


Это не «бред», это основы экономики, 1й курс
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:43

  Scholar написав:Это не «бред», это основы экономики, 1й курс

Так ответьте на вопрос, умник :D
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