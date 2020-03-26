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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:49
Flamingo написав:
Вы ведь понимаете, что если для обслуживания вкладов в обычное время надо не более 3-5% нала от всех вкладов, то во время шухера потребность возрастает до 8-10% а при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда.
Нет, я не понимаю, что мешает сотрудникам банка сходить к ближайшей обменке и купить там долларов.
И да, мне глубоко безразлично, какие убытки банк при этом понесёт.
Впрочем, всё как всегда. Пипл хавает.
Востаннє редагувалось anduzenko
в П'ят 27 бер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:52
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:04
Квесторе_поверніться написав:
Накльовується видача з картковаго долара...про результати повідомлю додатково.
Скока чоколадок и мартишок ушло?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:21
BIGor написав: Flamingo написав: BIGor написав:
По 1). Вы думаете они все валюту продают/отдают без понимания графиков зарытия депозитов? Если так - то наша БС скоро ждет дефолт.
То есть Вы таки думаете что они держат все принесенное в кассе?
В нормальной ситуации нет проблем подкрепиться "наличной валютой у коллег" + есть принос новых депозитов. Принесенный на депо кэш - ВСЕГДА тут же пускается в оборот - что-то используется для выплат предыдущих депо и %, а также валютных переводов, значительная часть переводится в безнал (для выдачи юрикам валютных кредитов и покупки тех же ОГВЗ нал как Вы понимаете не используется), часть конечно остается в кассе. Но соотношение имеющейся наличной валюты (и гривни кстати тоже) и обязательств перед физ.лицами у банков работающих с физиками - всегда невысокое. Не знаю как сейчас - но раньше НБУ очень часто не принимал в обеспечение "обязательных резервов" нал - заставляя таким образом банки выходить в безнал как по гривне так и по валюте.
Но на мой взгляд глупо концентрировать свое внимание только на кэше в валюте. Я понимаю, что тем кто привык чисто к кэшу сложно понять, что реальные проблемы у банка начинаются не тогда когда нету этого кэша, а когда у него денег нету на корсчетах, с которых этот кэш можно купить. По заявлениям пиРожковой - у укр.банков с этим сейчас пока все норм в т.ч. по корсчетам в валюте - на которых есть 8 ярдов зелени.
BIGor написав:
По 2). Проценты по валютным депо последнее время около 1%-3% годовых. Незнаю как великий знаток прокрутит их что бы с 100 долл. легко превртились в 1000 долл.
То есть что такое "денежный мультипликатор" вы не прочитали? Или не поняли как это работает?
Не пишите бред. График погашения вал. депо (и депо вообще) у банков как Вы думаете есть? И Вы не ответили на вопрос как Ощад прокрутит 100 долл что бы вышло 1000 долл.?
Это не «бред», это основы экономики, 1й курс
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:43
Scholar написав:
Это не «бред», это основы экономики, 1й курс
Так ответьте на вопрос, умник
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BIGor
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