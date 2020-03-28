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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:30
2 designarm
Завтра с утреца проверяйте
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Eugen79
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Додано: Нед 29 бер, 2020 01:09
anduzenko написав: Flamingo написав:
Вы ведь понимаете, при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда.
Нет, я не понимаю, что мешает сотрудникам банка сходить к ближайшей обменке и купить там долларов.
И да, мне глубоко безразлично, какие убытки банк при этом понесёт.
Впрочем, всё как всегда. Пипл хавает.
Видимо то же самое, что мешает вам снять в банке гривну, пойти в ближайшую обменку, и купить там доллар
И да, банку глубоко безразлично, какие убытки вьі при этом понесёте
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 29 бер, 2020 01:16
BIGor написав:
По 1). Вы думаете они все валюту продают/отдают без понимания графиков зарытия депозитов? Если так - то наша БС скоро ждет дефолт.
Ну что вьі, как можно
В каждое отделение банка полную сумму вашего депозита в конвертике отправляют, с вашим именем на конверте, вдруг вьі в другом городе будете, или на другой улице
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 29 бер, 2020 09:30
Scholar написав: BIGor написав: Scholar написав:
Это не «бред», это основы экономики, 1й курс
Так ответьте на вопрос, умник
Гугл в помощь, «денежный мультипликатор», если осилите. Вашим бесплатным образованием заниматься не стану
Так и не ответил на вопрос, умник.
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BIGor
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Додано: Нед 29 бер, 2020 09:32
sergey_sryvkin написав: BIGor написав:
По 1). Вы думаете они все валюту продают/отдают без понимания графиков зарытия депозитов? Если так - то наша БС скоро ждет дефолт.
Ну что вьі, как можно
В каждое отделение банка полную сумму вашего депозита в конвертике отправляют, с вашим именем на конверте, вдруг вьі в другом городе будете, или на другой улице
И где я такое писал? Цитату в студию, иначе ты балабол.
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BIGor
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Додано: Нед 29 бер, 2020 09:33
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BIGor
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Додано: Нед 29 бер, 2020 09:35
Flamingo написав:
А про упомянутый "денежный мультипликатор" - забудьте! Это просто не ваше. Объяснять как это работает человеку, который считают что поскольку в банке есть график погашения депо то это веская причина чтобы держать в нале все привлеченные депо, полагаю абсолютно бессмысленно и бесперспективно!
Цитату в студию, где я пишу что
держать в нале все привлеченные депо
иначе Вы балабол.
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BIGor
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Додано: Нед 29 бер, 2020 09:49
и с каутским, и с энгельсом
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v57
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