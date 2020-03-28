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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:30

2 designarm
Завтра с утреца проверяйте
Eugen79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:11

  BIGor написав:
  Scholar написав:Это не «бред», это основы экономики, 1й курс

Так ответьте на вопрос, умник :D


Гугл в помощь, «денежный мультипликатор», если осилите. Вашим бесплатным образованием заниматься не стану
Scholar
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:09

  anduzenko написав:
  Flamingo написав:Вы ведь понимаете, при форсмажорах типа "закрытых границах" и "нелетающих самолетах" ее просто взять не откуда.

Нет, я не понимаю, что мешает сотрудникам банка сходить к ближайшей обменке и купить там долларов.
И да, мне глубоко безразлично, какие убытки банк при этом понесёт.
Впрочем, всё как всегда. Пипл хавает.

Видимо то же самое, что мешает вам снять в банке гривну, пойти в ближайшую обменку, и купить там доллар :) И да, банку глубоко безразлично, какие убытки вьі при этом понесёте
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:13

  BIGor написав:Так 100% деполюдей занесли в банк нал, а нала выходит у банков для отдачи деполюдям 8-10% нет? Куда дели наличную валюту укрбанки тогда? Отвезли самолетами в США?


:-D
С вашим уровнем понимания процессов вам нельзя пользоваться банковскими продуктами. Максимум ячейку в хранилище арендовать :)
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:16

  BIGor написав:По 1). Вы думаете они все валюту продают/отдают без понимания графиков зарытия депозитов? Если так - то наша БС скоро ждет дефолт.


Ну что вьі, как можно :) В каждое отделение банка полную сумму вашего депозита в конвертике отправляют, с вашим именем на конверте, вдруг вьі в другом городе будете, или на другой улице :)
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:30

  Scholar написав:
  BIGor написав:
  Scholar написав:Это не «бред», это основы экономики, 1й курс

Так ответьте на вопрос, умник :D


Гугл в помощь, «денежный мультипликатор», если осилите. Вашим бесплатным образованием заниматься не стану

Так и не ответил на вопрос, умник.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:32

  sergey_sryvkin написав:
  BIGor написав:По 1). Вы думаете они все валюту продают/отдают без понимания графиков зарытия депозитов? Если так - то наша БС скоро ждет дефолт.


Ну что вьі, как можно :) В каждое отделение банка полную сумму вашего депозита в конвертике отправляют, с вашим именем на конверте, вдруг вьі в другом городе будете, или на другой улице :)

И где я такое писал? Цитату в студию, иначе ты балабол.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:33

  sergey_sryvkin написав:
  BIGor написав:Так 100% деполюдей занесли в банк нал, а нала выходит у банков для отдачи деполюдям 8-10% нет? Куда дели наличную валюту укрбанки тогда? Отвезли самолетами в США?


:-D
С вашим уровнем понимания процессов вам нельзя пользоваться банковскими продуктами. Максимум ячейку в хранилище арендовать :)

Обоснуй.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:35

Re: Ощадбанк

  Flamingo написав:А про упомянутый "денежный мультипликатор" - забудьте! Это просто не ваше. Объяснять как это работает человеку, который считают что поскольку в банке есть график погашения депо то это веская причина чтобы держать в нале все привлеченные депо, полагаю абсолютно бессмысленно и бесперспективно!

Цитату в студию, где я пишу что
держать в нале все привлеченные депо
иначе Вы балабол.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:49

и с каутским, и с энгельсом :)
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