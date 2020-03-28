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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 09:56
Re: Ощадбанк
Смотрю многие банки в связи с карантином продлили срок действия своих карт (которые заканчиваются в ближайшее время) на 90 дней. Не нашел подобной информации на ветке Ощадбанка.
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:11
Re: Ощадбанк
Полистайте ветку вверх. ВаС ждут красуни в черных масках в отделениях.
Пышному ТАК ПРОЩЕ решить вопрос, чем вопрос продления карт - планы никто не отменял и каждый клиент добравшийся до ОЩАДа должен быть окучен.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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