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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1655165616571658>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 06:17

  wolt450 написав:
  sens написав:гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать

У ВІП абсолютно окреме приміщення і каса. без черг

Віп клієнт і відділення преміум це різні речі. По-друге,коли я дзвоню зі свого фінансового номеру,мене ощадбанку вітає на лінії підтримки віп-клієнтів. По-третє,гарячка на сьогодні ніяким чином не вирішує проблем з готівкою. По-четверте,ми в родині вирішили обмежити пересування без необхідності. Начальник у відділенні порадив євро забрати гривнєю,я йому теж побажав заробити трохи грошей на обміні валюти[/quote]
Раджу спілкуватися не з гарячкою, а з своїм виділеним менеджером з преміум відділення.[/quote]
Вчера мне сам звонил,спросил не нужны ли мне доллары и евро с МЗ,далее подтвердил по снижение % по субсчету и предложил пополнить вип-депозит если карманы не жмут. Валюту привозят на третий день от дня заявки,это в Киеве
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 16:02

Re: Ощадбанк

  sens написав:Валюту привозят на третий день от дня заявки

Саме так і на західних теренах...на день з запізненням валюту видають.
Вроді виправляються...паніка відміняється...поки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 16:40

  klug написав:
  katerinakulik90 написав:Со вчера ощад отказывает в выдаче валюты с карточного счета. пыталась заказать валюту заранее - отказ (со слов сотрудника - у нас есть распоряжение не выдавать, но это распоряжение КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, поэтому ни номер ни текст его мы вам не скажем).
отделение в Киеве, Приозерная

При усій моїй нелюбові до персонажа, який дав цю пораду, ось вам рецепт на наступний раз viewtopic.php?p=3334845#p3334845 Депозит можна замінити на поточний рахунок. Вручаєте таку цидулу зав. відділення з проставленням вхідного номера і прізвища, ініціалів та підпису на вашій копії. І тут магічним чином і попереднє замовлення стає можливим і навіть трохи готівкової валюти може десь знайтись, а що знайдеться потім, то вам дістанеться у першу чергу (якщо банка планує далі працювати).

буквально 30 числа я вручил такое требование Ощадбанку, приняли и сказали "ответим в течении 30 дней" :) они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались. Так же звонил на горячку в НБУ, сказали что все банки валютой подкрепляют, проблем быть не должно. Но, в это же самое время ... в Ощаде та же песня - подкрепления нет, возможно будет в пятницу. Отделение во Львове, если что.
Так же сегодня я прошелся по нескольким банкам и свободно удалось купить немного валюты просто в кассах, попутно я задавал вопрос: "а вас НБУ подкрепляет валютой?" и везде ответ был "да, подкрепляют, проблем с валютой нет". в Авале даже выдали новенькими баксами. И только в Ощаде сказали: "подкрепления нет. ждите." Хотя НБУ заявлял, что будет подкреплять банки пропорционально. но в Ощаде подкрепления нет. ноль. Меня просто смущает то, что самый крупный банк не получает подкрепления, в то время как более мелкие получают. Может все-таки брешут и валюту придерживают?
deniska
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:55

  deniska написав:
  klug написав:
  katerinakulik90 написав:Со вчера ощад отказывает в выдаче валюты с карточного счета. пыталась заказать валюту заранее - отказ (со слов сотрудника - у нас есть распоряжение не выдавать, но это распоряжение КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, поэтому ни номер ни текст его мы вам не скажем).
отделение в Киеве, Приозерная

При усій моїй нелюбові до персонажа, який дав цю пораду, ось вам рецепт на наступний раз viewtopic.php?p=3334845#p3334845 Депозит можна замінити на поточний рахунок. Вручаєте таку цидулу зав. відділення з проставленням вхідного номера і прізвища, ініціалів та підпису на вашій копії. І тут магічним чином і попереднє замовлення стає можливим і навіть трохи готівкової валюти може десь знайтись, а що знайдеться потім, то вам дістанеться у першу чергу (якщо банка планує далі працювати).

буквально 30 числа я вручил такое требование Ощадбанку, приняли и сказали "ответим в течении 30 дней" :) они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались. Так же звонил на горячку в НБУ, сказали что все банки валютой подкрепляют, проблем быть не должно. Но, в это же самое время ... в Ощаде та же песня - подкрепления нет, возможно будет в пятницу. Отделение во Львове, если что.
Так же сегодня я прошелся по нескольким банкам и свободно удалось купить немного валюты просто в кассах, попутно я задавал вопрос: "а вас НБУ подкрепляет валютой?" и везде ответ был "да, подкрепляют, проблем с валютой нет". в Авале даже выдали новенькими баксами. И только в Ощаде сказали: "подкрепления нет. ждите." Хотя НБУ заявлял, что будет подкреплять банки пропорционально. но в Ощаде подкрепления нет. ноль. Меня просто смущает то, что самый крупный банк не получает подкрепления, в то время как более мелкие получают. Может все-таки брешут и валюту придерживают?

На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели.
deniska
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 19:07

Re: Ощадбанк

  deniska написав:На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели.

Ну і славненько - можуть працювати коли захочуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:14

  deniska написав:На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели.

Цікаво, яку вони вам відповідь пришлють.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:58

Re: Ощадбанк

  deniska написав:они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались

Перевод суммы депозитного вклада на текущий счет, однако, непредоставление вкладчику реальной возможности воспользоваться своим вкладом, не является надлежащим выполнением банком денежного обязательства и влечет за собой ответственность в виде 3% пени от невыданного вклада за каждый день просрочки по части 5 статьи 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" и 3% годовых по статье 625 Гражданского кодекса Украины.

Эта правовая позиция сформирована еще Верховным Судом Украины в 2013 году и не только поддержана, но и усилена новым Верховным Судом в 2018-2020 годах:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/36475623
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81574008
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83142576
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83749468

Таким образом, "хитрость" Ощадбанка с возвратом вклада на текущий счет, но отказом выдать с него деньги, уже не проходит.

При этом Ощадбанк с Приватбанком пытались принудить Верховный Суд толковать часть 5 статьи 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" в том смысле, что пеня должна насчитываться лишь на сумму задержанных процентов, а не на полную задержанную сумму (вклад + проценты).

Но судья Большой Палаты нового Верховного Суда Лященко, которая была в составе коллегии судей Верховного Суда Украины в 2013 году, с этими идеями Ощадбанка и Приватбанка не согласилась, и завернула, кстати, кассационную жалобу Ощадбанка, без рассмотрения ее Большой Палатой.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:01

Пенсия

Был в отделение,увидел новость про МЗ и падение ставок по валюте,заодно выяснил что начислений не было шестого числа,при том что пенсия приходит 5 числа
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:06

  sens написав:Был в отделение,увидел новость про МЗ и падение ставок по валюте,заодно выяснил что начислений не было шестого числа,при том что пенсия приходит 5 числа

И что там будет по МЗ в $? :roll:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:08

  lov2108 написав:
  sens написав:Был в отделение,увидел новость про МЗ и падение ставок по валюте,заодно выяснил что начислений не было шестого числа,при том что пенсия приходит 5 числа

И что там будет по МЗ в $? :roll:

То что описано ранее wolt450,$=0,5%
никому не верю
sens
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