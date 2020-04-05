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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1655165616571658> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 487 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 145 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 133 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 101 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 487 Додано: Сер 01 кві, 2020 06:17 wolt450 написав: sens написав: гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать

У ВІП абсолютно окреме приміщення і каса. без черг У ВІП абсолютно окреме приміщення і каса. без черг

Віп клієнт і відділення преміум це різні речі. По-друге,коли я дзвоню зі свого фінансового номеру,мене ощадбанку вітає на лінії підтримки віп-клієнтів. По-третє,гарячка на сьогодні ніяким чином не вирішує проблем з готівкою. По-четверте,ми в родині вирішили обмежити пересування без необхідності. Начальник у відділенні порадив євро забрати гривнєю,я йому теж побажав заробити трохи грошей на обміні валюти[/quote]

Раджу спілкуватися не з гарячкою, а з своїм виділеним менеджером з преміум відділення.[/quote]

Вчера мне сам звонил,спросил не нужны ли мне доллары и евро с МЗ,далее подтвердил по снижение % по субсчету и предложил пополнить вип-депозит если карманы не жмут. Валюту привозят на третий день от дня заявки,это в Киеве Віп клієнт і відділення преміум це різні речі. По-друге,коли я дзвоню зі свого фінансового номеру,мене ощадбанку вітає на лінії підтримки віп-клієнтів. По-третє,гарячка на сьогодні ніяким чином не вирішує проблем з готівкою. По-четверте,ми в родині вирішили обмежити пересування без необхідності. Начальник у відділенні порадив євро забрати гривнєю,я йому теж побажав заробити трохи грошей на обміні валюти[/quote]Раджу спілкуватися не з гарячкою, а з своїм виділеним менеджером з преміум відділення.[/quote]Вчера мне сам звонил,спросил не нужны ли мне доллары и евро с МЗ,далее подтвердил по снижение % по субсчету и предложил пополнить вип-депозит если карманы не жмут. Валюту привозят на третий день от дня заявки,это в Киеве никому не верю sens

Повідомлень: 12055 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 кві, 2020 16:02 Re: Ощадбанк sens написав: Валюту привозят на третий день от дня заявки Валюту привозят на третий день от дня заявки

Саме так і на західних теренах...на день з запізненням валюту видають.

Вроді виправляються...паніка відміняється...поки. Саме так і на західних теренах...на день з запізненням валюту видають.Вроді виправляються...паніка відміняється...поки. http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 33225 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1663 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 кві, 2020 16:40 klug написав: katerinakulik90 написав: Со вчера ощад отказывает в выдаче валюты с карточного счета. пыталась заказать валюту заранее - отказ (со слов сотрудника - у нас есть распоряжение не выдавать, но это распоряжение КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, поэтому ни номер ни текст его мы вам не скажем).

отделение в Киеве, Приозерная Со вчера ощад отказывает в выдаче валюты с карточного счета. пыталась заказать валюту заранее - отказ (со слов сотрудника - у нас есть распоряжение не выдавать, но это распоряжение КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, поэтому ни номер ни текст его мы вам не скажем).отделение в Киеве, Приозерная

При усій моїй нелюбові до персонажа, який дав цю пораду, ось вам рецепт на наступний раз При усій моїй нелюбові до персонажа, який дав цю пораду, ось вам рецепт на наступний раз viewtopic.php?p=3334845#p3334845 Депозит можна замінити на поточний рахунок. Вручаєте таку цидулу зав. відділення з проставленням вхідного номера і прізвища, ініціалів та підпису на вашій копії. І тут магічним чином і попереднє замовлення стає можливим і навіть трохи готівкової валюти може десь знайтись, а що знайдеться потім, то вам дістанеться у першу чергу (якщо банка планує далі працювати).

буквально 30 числа я вручил такое требование Ощадбанку, приняли и сказали "ответим в течении 30 дней" они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались. Так же звонил на горячку в НБУ, сказали что все банки валютой подкрепляют, проблем быть не должно. Но, в это же самое время ... в Ощаде та же песня - подкрепления нет, возможно будет в пятницу. Отделение во Львове, если что.

Так же сегодня я прошелся по нескольким банкам и свободно удалось купить немного валюты просто в кассах, попутно я задавал вопрос: "а вас НБУ подкрепляет валютой?" и везде ответ был "да, подкрепляют, проблем с валютой нет". в Авале даже выдали новенькими баксами. И только в Ощаде сказали: "подкрепления нет. ждите." Хотя НБУ заявлял, что будет подкреплять банки пропорционально. но в Ощаде подкрепления нет. ноль. Меня просто смущает то, что самый крупный банк не получает подкрепления, в то время как более мелкие получают. Может все-таки брешут и валюту придерживают? буквально 30 числа я вручил такое требование Ощадбанку, приняли и сказали "ответим в течении 30 дней"они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались. Так же звонил на горячку в НБУ, сказали что все банки валютой подкрепляют, проблем быть не должно. Но, в это же самое время ... в Ощаде та же песня - подкрепления нет, возможно будет в пятницу. Отделение во Львове, если что.Так же сегодня я прошелся по нескольким банкам и свободно удалось купить немного валюты просто в кассах, попутно я задавал вопрос: "а вас НБУ подкрепляет валютой?" и везде ответ был "да, подкрепляют, проблем с валютой нет". в Авале даже выдали новенькими баксами. И только в Ощаде сказали: "подкрепления нет. ждите." Хотя НБУ заявлял, что будет подкреплять банки пропорционально. но в Ощаде подкрепления нет. ноль. Меня просто смущает то, что самый крупный банк не получает подкрепления, в то время как более мелкие получают. Может все-таки брешут и валюту придерживают? deniska

Повідомлень: 562 З нами з: 23.04.16 Подякував: 34 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:55 deniska написав: klug написав: katerinakulik90 написав: Со вчера ощад отказывает в выдаче валюты с карточного счета. пыталась заказать валюту заранее - отказ (со слов сотрудника - у нас есть распоряжение не выдавать, но это распоряжение КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, поэтому ни номер ни текст его мы вам не скажем).

отделение в Киеве, Приозерная Со вчера ощад отказывает в выдаче валюты с карточного счета. пыталась заказать валюту заранее - отказ (со слов сотрудника - у нас есть распоряжение не выдавать, но это распоряжение КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, поэтому ни номер ни текст его мы вам не скажем).отделение в Киеве, Приозерная

При усій моїй нелюбові до персонажа, який дав цю пораду, ось вам рецепт на наступний раз При усій моїй нелюбові до персонажа, який дав цю пораду, ось вам рецепт на наступний раз viewtopic.php?p=3334845#p3334845 Депозит можна замінити на поточний рахунок. Вручаєте таку цидулу зав. відділення з проставленням вхідного номера і прізвища, ініціалів та підпису на вашій копії. І тут магічним чином і попереднє замовлення стає можливим і навіть трохи готівкової валюти може десь знайтись, а що знайдеться потім, то вам дістанеться у першу чергу (якщо банка планує далі працювати).

буквально 30 числа я вручил такое требование Ощадбанку, приняли и сказали "ответим в течении 30 дней" они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались. Так же звонил на горячку в НБУ, сказали что все банки валютой подкрепляют, проблем быть не должно. Но, в это же самое время ... в Ощаде та же песня - подкрепления нет, возможно будет в пятницу. Отделение во Львове, если что.

Так же сегодня я прошелся по нескольким банкам и свободно удалось купить немного валюты просто в кассах, попутно я задавал вопрос: "а вас НБУ подкрепляет валютой?" и везде ответ был "да, подкрепляют, проблем с валютой нет". в Авале даже выдали новенькими баксами. И только в Ощаде сказали: "подкрепления нет. ждите." Хотя НБУ заявлял, что будет подкреплять банки пропорционально. но в Ощаде подкрепления нет. ноль. Меня просто смущает то, что самый крупный банк не получает подкрепления, в то время как более мелкие получают. Может все-таки брешут и валюту придерживают? буквально 30 числа я вручил такое требование Ощадбанку, приняли и сказали "ответим в течении 30 дней"они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались. Так же звонил на горячку в НБУ, сказали что все банки валютой подкрепляют, проблем быть не должно. Но, в это же самое время ... в Ощаде та же песня - подкрепления нет, возможно будет в пятницу. Отделение во Львове, если что.Так же сегодня я прошелся по нескольким банкам и свободно удалось купить немного валюты просто в кассах, попутно я задавал вопрос: "а вас НБУ подкрепляет валютой?" и везде ответ был "да, подкрепляют, проблем с валютой нет". в Авале даже выдали новенькими баксами. И только в Ощаде сказали: "подкрепления нет. ждите." Хотя НБУ заявлял, что будет подкреплять банки пропорционально. но в Ощаде подкрепления нет. ноль. Меня просто смущает то, что самый крупный банк не получает подкрепления, в то время как более мелкие получают. Может все-таки брешут и валюту придерживают?

На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели. На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели. deniska

Повідомлень: 562 З нами з: 23.04.16 Подякував: 34 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 19:07 Re: Ощадбанк deniska написав: На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели. На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели.

Ну і славненько - можуть працювати коли захочуть. Ну і славненько - можуть працювати коли захочуть. http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 33225 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1663 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:14 deniska написав: На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели. На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели.

Цікаво, яку вони вам відповідь пришлють. Цікаво, яку вони вам відповідь пришлють. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4256 З нами з: 18.08.14 Подякував: 194 раз. Подякували: 539 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:58 Re: Ощадбанк deniska написав: они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались

Перевод суммы депозитного вклада на текущий счет, однако, непредоставление вкладчику реальной возможности воспользоваться своим вкладом, не является надлежащим выполнением банком денежного обязательства и влечет за собой ответственность в виде 3% пени от невыданного вклада за каждый день просрочки по части 5 статьи 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" и 3% годовых по статье 625 Гражданского кодекса Украины.



Эта правовая позиция сформирована еще Верховным Судом Украины в 2013 году и не только поддержана, но и усилена новым Верховным Судом в 2018-2020 годах:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/36475623

http://reyestr.court.gov.ua/Review/81574008

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83142576

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83749468



Таким образом, "хитрость" Ощадбанка с возвратом вклада на текущий счет, но отказом выдать с него деньги, уже не проходит.



При этом Ощадбанк с Приватбанком пытались принудить Верховный Суд толковать часть 5 статьи 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" в том смысле, что пеня должна насчитываться лишь на сумму задержанных процентов, а не на полную задержанную сумму (вклад + проценты).



Но судья Большой Палаты нового Верховного Суда Лященко, которая была в составе коллегии судей Верховного Суда Украины в 2013 году, с этими идеями Ощадбанка и Приватбанка не согласилась, и завернула, кстати, кассационную жалобу Ощадбанка, без рассмотрения ее Большой Палатой. Перевод суммы депозитного вклада на текущий счет, однако, непредоставление вкладчику реальной возможности воспользоваться своим вкладом, не является надлежащим выполнением банком денежного обязательства и влечет за собой ответственность в виде 3% пени от невыданного вклада за каждый день просрочки по части 5 статьи 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" и 3% годовых по статье 625 Гражданского кодекса Украины.Эта правовая позиция сформирована еще Верховным Судом Украины в 2013 году и не только поддержана, но и усилена новым Верховным Судом в 2018-2020 годах:Таким образом, "хитрость" Ощадбанка с возвратом вклада на текущий счет, но отказом выдать с него деньги, уже не проходит.При этом Ощадбанк с Приватбанком пытались принудить Верховный Суд толковать часть 5 статьи 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" в том смысле, что пеня должна насчитываться лишь на сумму задержанных процентов, а не на полную задержанную сумму (вклад + проценты).Но судья Большой Палаты нового Верховного Суда Лященко, которая была в составе коллегии судей Верховного Суда Украины в 2013 году, с этими идеями Ощадбанка и Приватбанка не согласилась, и завернула, кстати, кассационную жалобу Ощадбанка, без рассмотрения ее Большой Палатой. Igneus Повідомлень: 497 З нами з: 29.08.18 Подякував: 180 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 19:01 Пенсия Был в отделение,увидел новость про МЗ и падение ставок по валюте,заодно выяснил что начислений не было шестого числа,при том что пенсия приходит 5 числа никому не верю sens

Повідомлень: 12055 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 19:06 sens написав: Был в отделение,увидел новость про МЗ и падение ставок по валюте,заодно выяснил что начислений не было шестого числа,при том что пенсия приходит 5 числа Был в отделение,увидел новость про МЗ и падение ставок по валюте,заодно выяснил что начислений не было шестого числа,при том что пенсия приходит 5 числа

И что там будет по МЗ в $? И что там будет по МЗ в $? Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн. lov2108

Повідомлень: 2062 З нами з: 26.02.09 Подякував: 30 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 19:08 lov2108 написав: sens написав: Был в отделение,увидел новость про МЗ и падение ставок по валюте,заодно выяснил что начислений не было шестого числа,при том что пенсия приходит 5 числа Был в отделение,увидел новость про МЗ и падение ставок по валюте,заодно выяснил что начислений не было шестого числа,при том что пенсия приходит 5 числа

И что там будет по МЗ в $? И что там будет по МЗ в $?

То что описано ранее wolt450,$=0,5% То что описано ранее wolt450,$=0,5% никому не верю sens

Повідомлень: 12055 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1655165616571658> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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