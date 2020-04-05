sens написав:гарячка сыплет в отделение , в отделении очередь и даже вип ожидает 10 квадратных метров пространства , но понятно одно - ВАЛЮТУ НЕ ОТДАЮТ . Этот банк онли для гривны , а кому % дороже нервов - добро пожаловать
У ВІП абсолютно окреме приміщення і каса. без черг
Віп клієнт і відділення преміум це різні речі. По-друге,коли я дзвоню зі свого фінансового номеру,мене ощадбанку вітає на лінії підтримки віп-клієнтів. По-третє,гарячка на сьогодні ніяким чином не вирішує проблем з готівкою. По-четверте,ми в родині вирішили обмежити пересування без необхідності. Начальник у відділенні порадив євро забрати гривнєю,я йому теж побажав заробити трохи грошей на обміні валюти[/quote] Раджу спілкуватися не з гарячкою, а з своїм виділеним менеджером з преміум відділення.[/quote] Вчера мне сам звонил,спросил не нужны ли мне доллары и евро с МЗ,далее подтвердил по снижение % по субсчету и предложил пополнить вип-депозит если карманы не жмут. Валюту привозят на третий день от дня заявки,это в Киеве
sens написав:Валюту привозят на третий день от дня заявки
Саме так і на західних теренах...на день з запізненням валюту видають. Вроді виправляються...паніка відміняється...поки.
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katerinakulik90 написав:Со вчера ощад отказывает в выдаче валюты с карточного счета. пыталась заказать валюту заранее - отказ (со слов сотрудника - у нас есть распоряжение не выдавать, но это распоряжение КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, поэтому ни номер ни текст его мы вам не скажем). отделение в Киеве, Приозерная
При усій моїй нелюбові до персонажа, який дав цю пораду, ось вам рецепт на наступний раз viewtopic.php?p=3334845#p3334845 Депозит можна замінити на поточний рахунок. Вручаєте таку цидулу зав. відділення з проставленням вхідного номера і прізвища, ініціалів та підпису на вашій копії. І тут магічним чином і попереднє замовлення стає можливим і навіть трохи готівкової валюти може десь знайтись, а що знайдеться потім, то вам дістанеться у першу чергу (якщо банка планує далі працювати).
буквально 30 числа я вручил такое требование Ощадбанку, приняли и сказали "ответим в течении 30 дней" они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались. Так же звонил на горячку в НБУ, сказали что все банки валютой подкрепляют, проблем быть не должно. Но, в это же самое время ... в Ощаде та же песня - подкрепления нет, возможно будет в пятницу. Отделение во Львове, если что. Так же сегодня я прошелся по нескольким банкам и свободно удалось купить немного валюты просто в кассах, попутно я задавал вопрос: "а вас НБУ подкрепляет валютой?" и везде ответ был "да, подкрепляют, проблем с валютой нет". в Авале даже выдали новенькими баксами. И только в Ощаде сказали: "подкрепления нет. ждите." Хотя НБУ заявлял, что будет подкреплять банки пропорционально. но в Ощаде подкрепления нет. ноль. Меня просто смущает то, что самый крупный банк не получает подкрепления, в то время как более мелкие получают. Может все-таки брешут и валюту придерживают?
katerinakulik90 написав:Со вчера ощад отказывает в выдаче валюты с карточного счета. пыталась заказать валюту заранее - отказ (со слов сотрудника - у нас есть распоряжение не выдавать, но это распоряжение КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, поэтому ни номер ни текст его мы вам не скажем). отделение в Киеве, Приозерная
При усій моїй нелюбові до персонажа, який дав цю пораду, ось вам рецепт на наступний раз viewtopic.php?p=3334845#p3334845 Депозит можна замінити на поточний рахунок. Вручаєте таку цидулу зав. відділення з проставленням вхідного номера і прізвища, ініціалів та підпису на вашій копії. І тут магічним чином і попереднє замовлення стає можливим і навіть трохи готівкової валюти може десь знайтись, а що знайдеться потім, то вам дістанеться у першу чергу (якщо банка планує далі працювати).
буквально 30 числа я вручил такое требование Ощадбанку, приняли и сказали "ответим в течении 30 дней" они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались. Так же звонил на горячку в НБУ, сказали что все банки валютой подкрепляют, проблем быть не должно. Но, в это же самое время ... в Ощаде та же песня - подкрепления нет, возможно будет в пятницу. Отделение во Львове, если что. Так же сегодня я прошелся по нескольким банкам и свободно удалось купить немного валюты просто в кассах, попутно я задавал вопрос: "а вас НБУ подкрепляет валютой?" и везде ответ был "да, подкрепляют, проблем с валютой нет". в Авале даже выдали новенькими баксами. И только в Ощаде сказали: "подкрепления нет. ждите." Хотя НБУ заявлял, что будет подкреплять банки пропорционально. но в Ощаде подкрепления нет. ноль. Меня просто смущает то, что самый крупный банк не получает подкрепления, в то время как более мелкие получают. Может все-таки брешут и валюту придерживают?
На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели.
deniska написав:На сегодня валюту отдали в полном объеме. Дальше посмотрим. Остальные депо на подходе в ближайшие недели.
Ну і славненько - можуть працювати коли захочуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
deniska написав:они просто хитро написали в договоре: "банк обязуется вернуть депозит путем перевода на текущий счет или путем выдачи наличными". и в день окончания депозита они просто переводят все на текущий счет и получается они как бы выполнили условия договора. а вот уже выдавать наличку с текущего счета они и не обязывались
Перевод суммы депозитного вклада на текущий счет, однако, непредоставление вкладчику реальной возможности воспользоваться своим вкладом, не является надлежащим выполнением банком денежного обязательства и влечет за собой ответственность в виде 3% пени от невыданного вклада за каждый день просрочки по части 5 статьи 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" и 3% годовых по статье 625 Гражданского кодекса Украины.
Таким образом, "хитрость" Ощадбанка с возвратом вклада на текущий счет, но отказом выдать с него деньги, уже не проходит.
При этом Ощадбанк с Приватбанком пытались принудить Верховный Суд толковать часть 5 статьи 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" в том смысле, что пеня должна насчитываться лишь на сумму задержанных процентов, а не на полную задержанную сумму (вклад + проценты).
Но судья Большой Палаты нового Верховного Суда Лященко, которая была в составе коллегии судей Верховного Суда Украины в 2013 году, с этими идеями Ощадбанка и Приватбанка не согласилась, и завернула, кстати, кассационную жалобу Ощадбанка, без рассмотрения ее Большой Палатой.