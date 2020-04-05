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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1655165616571658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:09

  sens написав:
  lov2108 написав:
  sens написав:Был в отделение,увидел новость про МЗ и падение ставок по валюте,заодно выяснил что начислений не было шестого числа,при том что пенсия приходит 5 числа

И что там будет по МЗ в $? :roll:

То что описано ранее wolt450,$=0,5%

Спсб. Мдя уж.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:09

Re: Ощадбанк

Ну что ж сегодня 11 день как банк не отдает вклад в долларах, НБУ отписался про самолеты и о том, что продал 230 млн наличных... ощаду видать не досталось...
vanok
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:10

  vanok написав:Ну что ж сегодня 11 день как банк не отдает вклад в долларах, НБУ отписался про самолеты и о том, что продал 230 млн наличных... ощаду видать не досталось...
требуйте,свои требования описываем,обращаемся к начальнику твбв
никому не верю
sens
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