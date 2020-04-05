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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:09
sens написав: lov2108 написав: sens написав:
Был в отделение,увидел новость про МЗ и падение ставок по валюте,заодно выяснил что начислений не было шестого числа,при том что пенсия приходит 5 числа
И что там будет по МЗ в $?
То что описано ранее wolt450,$=0,5%
Спсб. Мдя уж.
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lov2108
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Додано: Пон 06 кві, 2020 19:09
Ну что ж сегодня 11 день как банк не отдает вклад в долларах, НБУ отписался про самолеты и о том, что продал 230 млн наличных... ощаду видать не досталось...
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vanok
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Додано: Пон 06 кві, 2020 19:10
vanok написав:
Ну что ж сегодня 11 день как банк не отдает вклад в долларах, НБУ отписался про самолеты и о том, что продал 230 млн наличных... ощаду видать не досталось...
требуйте,свои требования описываем,обращаемся к начальнику твбв
никому не верю
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sens
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