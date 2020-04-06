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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1656165716581659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:53

  KVV написав:Якщо відкрити депо в Ощад24 то депокарту для виплати % і тіла можна буде оформити пізніше у відділенні?
Чи тоді вона не положена і все впаде на карту з якої відкритий депо?

В відділенні можна карту під депо в 100 доларів відкрити.
Можна з МК депо також відкрити і % і тіло в ІБ перекантувати на карту під депо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:54

Re: Ощадбанк

  Andey написав:криза в головах. як і в усі попередні так звані кризи.

КУрс 8 і 24 за американця не в головах.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33239
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:58

  Andey написав:Тоже заказал налик, должны были отзвониться когда приходить, пока молчат.

Кстати, панове,
подскажите какие остались варианты куда можно занести несколько фондов доллара со свободным снятием со ставкой 2% хотя бы ?

Ну на счет несколько фондов - наверное никуда, но если поменьше и успели застолбится до апреля в пумбе - то там как раз 2% на "свободном" до начала июля. Если не успели - то новые уже только под 1,5% открывают ;(
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:59

  KVV написав:Якщо відкрити депо в Ощад24 то депокарту для виплати % і тіла можна буде оформити пізніше у відділенні?
Чи тоді вона не положена і все впаде на карту з якої відкритий депо?

Смело открывайте депо с МК. Ток валютные МК могут быть в дефците. Требуйте!
Сразу заказывайте Экономку, ее недели 2 могут делать.
Потом в ИБ переназначите карту выдачи для тела и %%.
Ну и ИБ лучше привязать на МК-грн :wink:

ПС. Попробуйте открыть инвалютный депо через менагера с привязкой к счету Экономки, которая еще ток заказана. Грят, шо просветлённые менагеры и это умеют делать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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