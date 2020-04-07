Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1656165716581659 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 487 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 145 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 133 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 101 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 487 Додано: Вів 07 кві, 2020 14:53 KVV написав: Якщо відкрити депо в Ощад24 то депокарту для виплати % і тіла можна буде оформити пізніше у відділенні?

Чи тоді вона не положена і все впаде на карту з якої відкритий депо? Якщо відкрити депо в Ощад24 то депокарту для виплати % і тіла можна буде оформити пізніше у відділенні?Чи тоді вона не положена і все впаде на карту з якої відкритий депо?

В відділенні можна карту під депо в 100 доларів відкрити.

Можна з МК депо також відкрити і % і тіло в ІБ перекантувати на карту під депо. В відділенні можна карту під депо в 100 доларів відкрити.Можна з МК депо також відкрити і % і тіло в ІБ перекантувати на карту під депо. http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 33239 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 14:54 Re: Ощадбанк Andey написав: криза в головах. як і в усі попередні так звані кризи. криза в головах. як і в усі попередні так звані кризи.

КУрс 8 і 24 за американця не в головах. КУрс 8 і 24 за американця не в головах. http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 33239 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 14:58 Andey написав: Тоже заказал налик, должны были отзвониться когда приходить, пока молчат.



Кстати, панове,

подскажите какие остались варианты куда можно занести несколько фондов доллара со свободным снятием со ставкой 2% хотя бы ? Тоже заказал налик, должны были отзвониться когда приходить, пока молчат.Кстати, панове,подскажите какие остались варианты куда можно занести несколько фондов доллара со свободным снятием со ставкой 2% хотя бы ?

Ну на счет несколько фондов - наверное никуда, но если поменьше и успели застолбится до апреля в пумбе - то там как раз 2% на "свободном" до начала июля. Если не успели - то новые уже только под 1,5% открывают ;( Ну на счет несколько фондов - наверное никуда, но если поменьше и успели застолбится до апреля в пумбе - то там как раз 2% на "свободном" до начала июля. Если не успели - то новые уже только под 1,5% открывают ;( 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

- карты КоКо от Форварда - 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg Мои рефералки: Flamingo

Повідомлень: 4384 З нами з: 20.03.15 Подякував: 76 раз. Подякували: 951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 14:59 KVV написав: Якщо відкрити депо в Ощад24 то депокарту для виплати % і тіла можна буде оформити пізніше у відділенні?

Чи тоді вона не положена і все впаде на карту з якої відкритий депо? Якщо відкрити депо в Ощад24 то депокарту для виплати % і тіла можна буде оформити пізніше у відділенні?Чи тоді вона не положена і все впаде на карту з якої відкритий депо?

Смело открывайте депо с МК. Ток валютные МК могут быть в дефците. Требуйте!

Сразу заказывайте Экономку, ее недели 2 могут делать.

Потом в ИБ переназначите карту выдачи для тела и %%.

Ну и ИБ лучше привязать на МК-грн



ПС. Попробуйте открыть инвалютный депо через менагера с привязкой к счету Экономки, которая еще ток заказана. Грят, шо просветлённые менагеры и это умеют делать Смело открывайте депо с МК. Ток валютные МК могут быть в дефците. Требуйте!Сразу заказывайте Экономку, ее недели 2 могут делать.Потом в ИБ переназначите карту выдачи для тела и %%.Ну и ИБ лучше привязать на МК-грнПС. Попробуйте открыть инвалютный депо через менагера с привязкой к счету Экономки, которая еще ток заказана. Грят, шо просветлённые менагеры и это умеют делать ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30977 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2471 раз. Подякували: 3606 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 16:55 Flamingo написав: Andey написав: Тоже заказал налик, должны были отзвониться когда приходить, пока молчат.



Кстати, панове,

подскажите какие остались варианты куда можно занести несколько фондов доллара со свободным снятием со ставкой 2% хотя бы ? Тоже заказал налик, должны были отзвониться когда приходить, пока молчат.Кстати, панове,подскажите какие остались варианты куда можно занести несколько фондов доллара со свободным снятием со ставкой 2% хотя бы ?

Ну на счет несколько фондов - наверное никуда, но если поменьше и успели застолбится до апреля в пумбе - то там как раз 2% на "свободном" до начала июля. Если не успели - то новые уже только под 1,5% открывают ;( Ну на счет несколько фондов - наверное никуда, но если поменьше и успели застолбится до апреля в пумбе - то там как раз 2% на "свободном" до начала июля. Если не успели - то новые уже только под 1,5% открывают ;(

Ну хотя бы 1.5% перекантоваться на какое-то время, ибо ощадовских 0,5% как плевок в лицо Ну хотя бы 1.5% перекантоваться на какое-то время, ибо ощадовских 0,5% как плевок в лицо Andey Повідомлень: 1013 З нами з: 18.02.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1656165716581659 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Фантом і 5 гостейМодератори: ТупУм