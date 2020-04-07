В відділенні можна карту під депо в 100 доларів відкрити.
Можна з МК депо також відкрити і % і тіло в ІБ перекантувати на карту під депо.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:53
В відділенні можна карту під депо в 100 доларів відкрити.
Можна з МК депо також відкрити і % і тіло в ІБ перекантувати на карту під депо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:54
Re: Ощадбанк
КУрс 8 і 24 за американця не в головах.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:58
Ну на счет несколько фондов - наверное никуда, но если поменьше и успели застолбится до апреля в пумбе - то там как раз 2% на "свободном" до начала июля. Если не успели - то новые уже только под 1,5% открывают ;(
Мои рефералки:
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:59
Смело открывайте депо с МК. Ток валютные МК могут быть в дефците. Требуйте!
Сразу заказывайте Экономку, ее недели 2 могут делать.
Потом в ИБ переназначите карту выдачи для тела и %%.
Ну и ИБ лучше привязать на МК-грн
ПС. Попробуйте открыть инвалютный депо через менагера с привязкой к счету Экономки, которая еще ток заказана. Грят, шо просветлённые менагеры и это умеют делать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:55
Ну хотя бы 1.5% перекантоваться на какое-то время, ибо ощадовских 0,5% как плевок в лицо
Додано: Вів 07 кві, 2020 18:37
Re: Ощадбанк
Можете до СоСо завітати...там вроді ше 3% дають.
Не агітую...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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