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Ощадбанк
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:53
KVV написав:
Якщо відкрити депо в Ощад24 то депокарту для виплати % і тіла можна буде оформити пізніше у відділенні?
Чи тоді вона не положена і все впаде на карту з якої відкритий депо?
В відділенні можна карту під депо в 100 доларів відкрити.
Можна з МК депо також відкрити і % і тіло в ІБ перекантувати на карту під депо.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:54
Andey написав:
криза в головах. як і в усі попередні так звані кризи.
КУрс 8 і 24 за американця не в головах.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:58
Andey написав:
Тоже заказал налик, должны были отзвониться когда приходить, пока молчат.
Кстати, панове,
подскажите какие остались варианты куда можно занести несколько фондов доллара со свободным снятием со ставкой 2% хотя бы ?
Ну на счет несколько фондов - наверное никуда, но если поменьше и успели застолбится до апреля в пумбе - то там как раз 2% на "свободном" до начала июля. Если не успели - то новые уже только под 1,5% открывают ;(
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:59
KVV написав:
Якщо відкрити депо в Ощад24 то депокарту для виплати % і тіла можна буде оформити пізніше у відділенні?
Чи тоді вона не положена і все впаде на карту з якої відкритий депо?
Смело открывайте депо с МК. Ток валютные МК могут быть в дефците. Требуйте!
Сразу заказывайте Экономку, ее недели 2 могут делать.
Потом в ИБ переназначите карту выдачи для тела и %%.
Ну и ИБ лучше привязать на МК-грн
ПС. Попробуйте открыть инвалютный депо через менагера с привязкой к счету Экономки, которая еще ток заказана. Грят, шо просветлённые менагеры и это умеют делать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:55
Flamingo написав: Andey написав:
Тоже заказал налик, должны были отзвониться когда приходить, пока молчат.
Кстати, панове,
подскажите какие остались варианты куда можно занести несколько фондов доллара со свободным снятием со ставкой 2% хотя бы ?
Ну на счет несколько фондов - наверное никуда, но если поменьше и успели застолбится до апреля в пумбе - то там как раз 2% на "свободном" до начала июля. Если не успели - то новые уже только под 1,5% открывают ;(
Ну хотя бы 1.5% перекантоваться на какое-то время, ибо ощадовских 0,5% как плевок в лицо
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Andey
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Додано: Вів 07 кві, 2020 18:37
Andey написав:
Ну хотя бы 1.5% перекантоваться на какое-то время, ибо ощадовских 0,5% как плевок в лицо
Можете до СоСо завітати...там вроді ше 3% дають.
Не агітую...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 07 кві, 2020 23:49
Квесторе_поверніться написав:
В відділенні можна карту під депо в 100 доларів відкрити.
Можна з МК депо також відкрити і % і тіло в ІБ перекантувати на карту під депо.
У валюті вже є, тепер хочу у найкрасивішій ще отримати депокарту(умови по грн тіж самі, що і по $? вхід/вихід через касу без комісії?)
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KVV
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Додано: Вів 07 кві, 2020 23:59
clientage написав:
Смело открывайте депо с МК. Ток валютные МК могут быть в дефците. Требуйте!
Сразу заказывайте Экономку, ее недели 2 могут делать.
Потом в ИБ переназначите карту выдачи для тела и %%.
Ну и ИБ лучше привязать на МК-грн
Мова про мінімальне депо-грн для отримання депокарти-грн...
А поповнити МК на шару без походу у відділення ніяк?
ІБ так і працює на МКгрн
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KVV
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