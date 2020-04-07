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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1657165816591660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:05

  clientage написав:
  KVV написав:А поповнити МК на шару без походу у відділення ніяк?

Ніяк
Хотяяя, мона загнать гривну на Ощад, и купить тугрики для пополнения :)

Мені ж так і треба - загнати гривню і відкрити гривневе депо на 1к
СЕП/п2п буде ж з комісом на МК?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:25

  KVV написав:
  clientage написав:
  KVV написав:А поповнити МК на шару без походу у відділення ніяк?

Ніяк
Хотяяя, мона загнать гривну на Ощад, и купить тугрики для пополнения :)

Мені ж так і треба - загнати гривню і відкрити гривневе депо на 1к
СЕП/п2п буде ж з комісом на МК?

Тююю. Гоняйте грн в хвост и в гриву :)
СЭПы и р2р именно на МК заходят без комисс. А на Экономку - с комисс 1%(ИМХО, заград тариф на обнал)
Ну а отправить СЭПы мона нашару частями по 5К с любого счета
Перевод в ИБ с МК на Экономку будет с комисс 0.2%+2 шоли, а обратно -- нашару!
Снять сторонним манисендом с любой карты будет с комисс ощАда 0.5%.
Депо пополняются с любой карты нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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інформування клієнтів АТ «Ощадбанк»

Шановні клієнти, повідомляємо Вас, що з метою раціоналізації політики інформування клієнтів АТ «Ощадбанк», рішенням комітету тарифної та продуктової політики Банку було затверджено зміни до умов надання послуги СМС-банкінгу, а саме: при здійсненні трансакційної операції за карткою на суму до 200 грн./8 дол.США/8 євро (вкл.) - інформування здійснюється шляхом направлення Push-повідомлень, а на суму понад 200 грн./8 дол.США/8 євро - шляхом направлення СМС-повідомлень.
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 1657165816591660
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