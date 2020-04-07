Мені ж так і треба - загнати гривню і відкрити гривневе депо на 1к
СЕП/п2п буде ж з комісом на МК?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:05
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:25
Тююю. Гоняйте грн в хвост и в гриву
СЭПы и р2р именно на МК заходят без комисс. А на Экономку - с комисс 1%(ИМХО, заград тариф на обнал)
Ну а отправить СЭПы мона нашару частями по 5К с любого счета
Перевод в ИБ с МК на Экономку будет с комисс 0.2%+2 шоли, а обратно -- нашару!
Снять сторонним манисендом с любой карты будет с комисс ощАда 0.5%.
Депо пополняются с любой карты нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:53
інформування клієнтів АТ «Ощадбанк»
Шановні клієнти, повідомляємо Вас, що з метою раціоналізації політики інформування клієнтів АТ «Ощадбанк», рішенням комітету тарифної та продуктової політики Банку було затверджено зміни до умов надання послуги СМС-банкінгу, а саме: при здійсненні трансакційної операції за карткою на суму до 200 грн./8 дол.США/8 євро (вкл.) - інформування здійснюється шляхом направлення Push-повідомлень, а на суму понад 200 грн./8 дол.США/8 євро - шляхом направлення СМС-повідомлень.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:54
Re: Ощадбанк
Тююю. Гоняйте грн в хвост и в гриву
СЭПы и р2р именно на МК заходят без комисс. А на Экономку - с комисс 1%(ИМХО, заград тариф на обнал)
Ну а отправить СЭПы мона нашару частями по 5К с любого счета
Перевод в ИБ с МК на Экономку будет с комисс 0.2%+2 шоли, а обратно -- нашару!
Снять сторонним манисендом с любой карты будет с комисс ощАда 0.5%.
Депо пополняются с любой карты нашару[/quote]Входящий p2p на экономку, тоже без комиссии, на один день 1% блок, на следующий возвращается блок, проверено много раз. В ИБ можно добавить карту третьего банка, тоже входящий без комиссии на любые карты Ощада, проверено, если так делаете то тогда блок день в день снимается.
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