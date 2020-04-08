Мені ж так і треба - загнати гривню і відкрити гривневе депо на 1к
СЕП/п2п буде ж з комісом на МК?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:05
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:25
Тююю. Гоняйте грн в хвост и в гриву
СЭПы и р2р именно на МК заходят без комисс. А на Экономку - с комисс 1%(ИМХО, заград тариф на обнал)
Ну а отправить СЭПы мона нашару частями по 5К с любого счета
Перевод в ИБ с МК на Экономку будет с комисс 0.2%+2 шоли, а обратно -- нашару!
Снять сторонним манисендом с любой карты будет с комисс ощАда 0.5%.
Депо пополняются с любой карты нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:53
інформування клієнтів АТ «Ощадбанк»
Шановні клієнти, повідомляємо Вас, що з метою раціоналізації політики інформування клієнтів АТ «Ощадбанк», рішенням комітету тарифної та продуктової політики Банку було затверджено зміни до умов надання послуги СМС-банкінгу, а саме: при здійсненні трансакційної операції за карткою на суму до 200 грн./8 дол.США/8 євро (вкл.) - інформування здійснюється шляхом направлення Push-повідомлень, а на суму понад 200 грн./8 дол.США/8 євро - шляхом направлення СМС-повідомлень.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:54
Re: Ощадбанк
Тююю. Гоняйте грн в хвост и в гриву
СЭПы и р2р именно на МК заходят без комисс. А на Экономку - с комисс 1%(ИМХО, заград тариф на обнал)
Ну а отправить СЭПы мона нашару частями по 5К с любого счета
Перевод в ИБ с МК на Экономку будет с комисс 0.2%+2 шоли, а обратно -- нашару!
Снять сторонним манисендом с любой карты будет с комисс ощАда 0.5%.
Депо пополняются с любой карты нашару[/quote]Входящий p2p на экономку, тоже без комиссии, на один день 1% блок, на следующий возвращается блок, проверено много раз. В ИБ можно добавить карту третьего банка, тоже входящий без комиссии на любые карты Ощада, проверено, если так делаете то тогда блок день в день снимается.
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:11
Re: Ощадбанк
подскажите какую карту пенсу надо открыть в ощаде чтобы получить свою сэкономленную безналичную субсидию? Никаких счетов в ощаде у него нет.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:22
Лучше написать в отдел субсидий заяву, чтобы переводили деньги в тот банк, где у пенса есть карта
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:22
Re: Ощадбанк
Кто-нибудь может подсказать -- оплата ком.услуг с пенсионной карты банка проводится без комиссий?
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:26
- при оплаті через "комунальну квитанцію" (доступна для обмеженої кількості міст як "Підписки на рахунки") - є опція "Не тарифікується.*" з приміткою "*При здійсненні оплати з картки, емітованої іншим банком додатково утримується комісія - 1,5% від суми, мінімум 2 грн."
- при оплаті через "Платежі та перекази"/"Платежі на довільні реквізити"/"На IBAN з карткового рахунку" - є опція підтвердження перевірки платежу з текстом "...Цей платіж не пов'язаний з підприємницькою діяльністю. Комісія - при сумі до 5000 грн. (вкл.) - не тарифікується, при сумі понад 5000 грн. - 0,5% від суми операції, але не більше 500 грн.*" та приміткою "*За використання кредитних коштів додатково буде утримано комісію в розмірі 2,99% від суми переказу. При сплаті платежів, податків та зборів до бюджету обов'язково дотримуйтесь вимог до заповнення призначення платежу згідно правил."
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:47
Це що за звір? Розширення дружнього до фроду функціоналу за прикладом Прихвату?
Найцікавіше, но на сайті жодної згадки і де вони взагалі ховають ці умови надання послуг я не знайшов. У мене пенс. хвилюється, що СМСки не приходять, а я не маю офіційного джерела на яке послатись (Ощад24 він не користується).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:23
Шановні, підкажіть !
В лютому закінчилась валютна картка під депо. Прийшов у відділення щоб перевиготовили під той самий рахунок.
Зараз бачу в ІБ що картка в процесі виготовлення, і списало з рахунку трохи більше 1$.
WTF ? Пишний тирить мелочішку з кишень ?
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