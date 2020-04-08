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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1657165816591660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:05

  clientage написав:
  KVV написав:А поповнити МК на шару без походу у відділення ніяк?

Ніяк
Хотяяя, мона загнать гривну на Ощад, и купить тугрики для пополнения :)

Мені ж так і треба - загнати гривню і відкрити гривневе депо на 1к
СЕП/п2п буде ж з комісом на МК?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:25

  KVV написав:
  clientage написав:
  KVV написав:А поповнити МК на шару без походу у відділення ніяк?

Ніяк
Хотяяя, мона загнать гривну на Ощад, и купить тугрики для пополнения :)

Мені ж так і треба - загнати гривню і відкрити гривневе депо на 1к
СЕП/п2п буде ж з комісом на МК?

Тююю. Гоняйте грн в хвост и в гриву :)
СЭПы и р2р именно на МК заходят без комисс. А на Экономку - с комисс 1%(ИМХО, заград тариф на обнал)
Ну а отправить СЭПы мона нашару частями по 5К с любого счета
Перевод в ИБ с МК на Экономку будет с комисс 0.2%+2 шоли, а обратно -- нашару!
Снять сторонним манисендом с любой карты будет с комисс ощАда 0.5%.
Депо пополняются с любой карты нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:53

інформування клієнтів АТ «Ощадбанк»

Шановні клієнти, повідомляємо Вас, що з метою раціоналізації політики інформування клієнтів АТ «Ощадбанк», рішенням комітету тарифної та продуктової політики Банку було затверджено зміни до умов надання послуги СМС-банкінгу, а саме: при здійсненні трансакційної операції за карткою на суму до 200 грн./8 дол.США/8 євро (вкл.) - інформування здійснюється шляхом направлення Push-повідомлень, а на суму понад 200 грн./8 дол.США/8 євро - шляхом направлення СМС-повідомлень.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:54

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  KVV написав:
  clientage написав:[quote="4931302:KVV"]А поповнити МК на шару без походу у відділення ніяк?

Ніяк
Хотяяя, мона загнать гривну на Ощад, и купить тугрики для пополнения :)

Мені ж так і треба - загнати гривню і відкрити гривневе депо на 1к
СЕП/п2п буде ж з комісом на МК?

Тююю. Гоняйте грн в хвост и в гриву :)
СЭПы и р2р именно на МК заходят без комисс. А на Экономку - с комисс 1%(ИМХО, заград тариф на обнал)
Ну а отправить СЭПы мона нашару частями по 5К с любого счета
Перевод в ИБ с МК на Экономку будет с комисс 0.2%+2 шоли, а обратно -- нашару!
Снять сторонним манисендом с любой карты будет с комисс ощАда 0.5%.
Депо пополняются с любой карты нашару[/quote]Входящий p2p на экономку, тоже без комиссии, на один день 1% блок, на следующий возвращается блок, проверено много раз. В ИБ можно добавить карту третьего банка, тоже входящий без комиссии на любые карты Ощада, проверено, если так делаете то тогда блок день в день снимается.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:11

Re: Ощадбанк

подскажите какую карту пенсу надо открыть в ощаде чтобы получить свою сэкономленную безналичную субсидию? Никаких счетов в ощаде у него нет.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:22

  pavyak написав:подскажите какую карту пенсу надо открыть в ощаде чтобы получить свою сэкономленную безналичную субсидию? Никаких счетов в ощаде у него нет.

Лучше написать в отдел субсидий заяву, чтобы переводили деньги в тот банк, где у пенса есть карта
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:22

Re: Ощадбанк

Кто-нибудь может подсказать -- оплата ком.услуг с пенсионной карты банка проводится без комиссий?
Бекас
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:26

  Бекас написав:Кто-нибудь может подсказать -- оплата ком.услуг с пенсионной карты банка проводится без комиссий?

- при оплаті через "комунальну квитанцію" (доступна для обмеженої кількості міст як "Підписки на рахунки") - є опція "Не тарифікується.*" з приміткою "*При здійсненні оплати з картки, емітованої іншим банком додатково утримується комісія - 1,5% від суми, мінімум 2 грн."
- при оплаті через "Платежі та перекази"/"Платежі на довільні реквізити"/"На IBAN з карткового рахунку" - є опція підтвердження перевірки платежу з текстом "...Цей платіж не пов'язаний з підприємницькою діяльністю. Комісія - при сумі до 5000 грн. (вкл.) - не тарифікується, при сумі понад 5000 грн. - 0,5% від суми операції, але не більше 500 грн.*" та приміткою "*За використання кредитних коштів додатково буде утримано комісію в розмірі 2,99% від суми переказу. При сплаті платежів, податків та зборів до бюджету обов'язково дотримуйтесь вимог до заповнення призначення платежу згідно правил."
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:47

За допомогою чат-ботів можна також:
- активувати можливість зняття готівки без картки та ін.

Це що за звір? Розширення дружнього до фроду функціоналу за прикладом Прихвату?
  clientage написав:Шановні клієнти, повідомляємо Вас, що з метою раціоналізації політики інформування клієнтів АТ «Ощадбанк», рішенням комітету тарифної та продуктової політики Банку було затверджено зміни до умов надання послуги СМС-банкінгу

Найцікавіше, но на сайті жодної згадки і де вони взагалі ховають ці умови надання послуг я не знайшов. У мене пенс. хвилюється, що СМСки не приходять, а я не маю офіційного джерела на яке послатись (Ощад24 він не користується).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:23

Шановні, підкажіть !
В лютому закінчилась валютна картка під депо. Прийшов у відділення щоб перевиготовили під той самий рахунок.
Зараз бачу в ІБ що картка в процесі виготовлення, і списало з рахунку трохи більше 1$.
WTF ? Пишний тирить мелочішку з кишень ? :x
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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