Подскажите, по тел. можно узнать баланс картсчета 1 раз в сутки бесплатно.
Если я в 20.00 узнал, следующий раз бесплатно после 24.00 или после 20.00?
А то баксёр что-то к пейсаху должен прислать на КарКиян.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:38
Подскажите, по тел. можно узнать баланс картсчета 1 раз в сутки бесплатно.
Если я в 20.00 узнал, следующий раз бесплатно после 24.00 или после 20.00?
А то баксёр что-то к пейсаху должен прислать на КарКиян.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:23
Эквивалент 30 грн?
Возможно такое:
У меня такое получилось тоже, только карта в марте истекала, новая на апрель (еще пока не получил), но строка в выписке уже есть.
Оказывается если карта (счет) изначально открывалась в одном отделении, а вы заказываете по сроку в другом отделении новую карту, эти пиарАсы берут 30 грн типа за доставку . Причем я узнал про комиссию совсем случайно в отделении во время перевыпуска, только уже тогда, когда она уже нажала кнопку "оформить карту". Т.е. даже не спросили и не предупреждали.
спросил о возможности отменить перевыпуск, сказала нельзя - думаю все-таки можно было, но не было никакого желания и времени с ними ругаться, настойчиво им сказал "предупреждать надо до, а не после". Пышно крадут, что тут сказать.
Еще когда ставка была хоть 2% можно было с ними иметь дело, с 0.5 или сколько там - пусть идут на йух.
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