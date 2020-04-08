Подскажите, по тел. можно узнать баланс картсчета 1 раз в сутки бесплатно.
Если я в 20.00 узнал, следующий раз бесплатно после 24.00 или после 20.00?
А то баксёр что-то к пейсаху должен прислать на КарКиян.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:38
Подскажите, по тел. можно узнать баланс картсчета 1 раз в сутки бесплатно.
Если я в 20.00 узнал, следующий раз бесплатно после 24.00 или после 20.00?
А то баксёр что-то к пейсаху должен прислать на КарКиян.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:23
Эквивалент 30 грн?
Возможно такое:
У меня такое получилось тоже, только карта в марте истекала, новая на апрель (еще пока не получил), но строка в выписке уже есть.
Оказывается если карта (счет) изначально открывалась в одном отделении, а вы заказываете по сроку в другом отделении новую карту, эти пиарАсы берут 30 грн типа за доставку . Причем я узнал про комиссию совсем случайно в отделении во время перевыпуска, только уже тогда, когда она уже нажала кнопку "оформить карту". Т.е. даже не спросили и не предупреждали.
спросил о возможности отменить перевыпуск, сказала нельзя - думаю все-таки можно было, но не было никакого желания и времени с ними ругаться, настойчиво им сказал "предупреждать надо до, а не после". Пышно крадут, что тут сказать.
Еще когда ставка была хоть 2% можно было с ними иметь дело, с 0.5 или сколько там - пусть идут на йух.
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:19
Что лучше это понятно, как забрать то что уже висит в ощаде на субсчете?
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:29
А ви не поспішайте платити, чекайте, доки заплатити Ощад, а тоді уже доплачуйте залишок (слідкувати можна через кабінет). Дайте можливість Ощаду вичерпати суб. рахунок до 0.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:56
Re: Ощадбанк
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка: якщо ощадбанк неправильно нарахував відсотки за кредитним договором при достроковому погашенні, усно це підтверджують, але «така проблема є в системі, нічого зробити не можемо і перераховувати не будемо» - до кого можна звернутися? Лише у суд? Чи, можливо, НБУ зобов’язаний перевіряти програми з обслуговування кредитів в банках за скаргами громадян?
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:25
я ні куди не поспішаю і взагалі за весь опалювальний сезон лише за січень та лютий оплатив самостійно за доставку газу, з березня цей рахунок з'явися в ошаді то вже за все платить ощад, але там все одно лишилось десь 800 грн, так як воно стане 0 . Треба відкривати карту і в червні забирати залишок. Ну ідти у відділ субсидій і писати заяву на монетизацію
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:45
Спасибо. Теперь понял.
Так и было...изначально карта открывалась в одном отделении, а переизготавливал уже в другом (ближе к работе). И манагер туже тупо молчала
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