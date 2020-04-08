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Ощадбанк
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:38
Подскажите, по тел. можно узнать баланс картсчета 1 раз в сутки бесплатно.
Если я в 20.00 узнал, следующий раз бесплатно после 24.00 или после 20.00?
А то баксёр что-то к пейсаху должен прислать на КарКиян.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:23
lov2108 написав:
Шановні, підкажіть !
В лютому закінчилась валютна картка під депо. Прийшов у відділення щоб перевиготовили під той самий рахунок.
Зараз бачу в ІБ що картка в процесі виготовлення, і списало з рахунку трохи більше 1$.
WTF ? Пишний тирить мелочішку з кишень ?
Эквивалент 30 грн?
Возможно такое:
Change Delivery Branch Fee in RU Видача БПК та ПІН-конверту в установі Банку в межах РУ
У меня такое получилось тоже, только карта в марте истекала, новая на апрель (еще пока не получил), но строка в выписке уже есть.
Оказывается если карта (счет) изначально открывалась в одном отделении, а вы заказываете по сроку в другом
отделении новую карту, эти пиарАсы берут 30 грн типа за доставку
. Причем я узнал про комиссию совсем случайно в отделении во время перевыпуска, только уже тогда, когда она уже нажала кнопку "оформить карту". Т.е. даже не спросили и не предупреждали.
спросил о возможности отменить перевыпуск, сказала нельзя - думаю все-таки можно было, но не было никакого желания и времени с ними ругаться, настойчиво им сказал "предупреждать надо до, а не после". Пышно крадут, что тут сказать.
Еще когда ставка была хоть 2% можно было с ними иметь дело, с 0.5 или сколько там - пусть идут на йух.
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Alex2007
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Додано: Чет 09 кві, 2020 18:19
Stringer написав: pavyak написав:
подскажите какую карту пенсу надо открыть в ощаде чтобы получить свою сэкономленную безналичную субсидию? Никаких счетов в ощаде у него нет.
Лучше написать в отдел субсидий заяву, чтобы переводили деньги в тот банк, где у пенса есть карта
Что лучше это понятно, как забрать то что уже висит в ощаде на субсчете?
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pavyak
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:29
pavyak написав: Stringer написав: pavyak написав:
подскажите какую карту пенсу надо открыть в ощаде чтобы получить свою сэкономленную безналичную субсидию? Никаких счетов в ощаде у него нет.
Лучше написать в отдел субсидий заяву, чтобы переводили деньги в тот банк, где у пенса есть карта
Что лучше это понятно, как забрать то что уже висит в ощаде на субсчете?
А ви не поспішайте платити, чекайте, доки заплатити Ощад, а тоді уже доплачуйте залишок (слідкувати можна через кабінет). Дайте можливість Ощаду вичерпати суб. рахунок до 0.
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klug
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:56
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка: якщо ощадбанк неправильно нарахував відсотки за кредитним договором при достроковому погашенні, усно це підтверджують, але «така проблема є в системі, нічого зробити не можемо і перераховувати не будемо» - до кого можна звернутися? Лише у суд? Чи, можливо, НБУ зобов’язаний перевіряти програми з обслуговування кредитів в банках за скаргами громадян?
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Dzhanet
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:25
klug написав:
А ви не поспішайте платити, чекайте, доки заплатити Ощад, а тоді уже доплачуйте залишок (слідкувати можна через кабінет). Дайте можливість Ощаду вичерпати суб. рахунок до 0.
я ні куди не поспішаю і взагалі за весь опалювальний сезон лише за січень та лютий оплатив самостійно за доставку газу, з березня цей рахунок з'явися в ошаді то вже за все платить ощад, але там все одно лишилось десь 800 грн, так як воно стане 0 . Треба відкривати карту і в червні забирати залишок. Ну ідти у відділ субсидій і писати заяву на монетизацію
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pavyak
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:45
Alex2007 написав: lov2108 написав:
Шановні, підкажіть !
В лютому закінчилась валютна картка під депо. Прийшов у відділення щоб перевиготовили під той самий рахунок.
Зараз бачу в ІБ що картка в процесі виготовлення, і списало з рахунку трохи більше 1$.
WTF ? Пишний тирить мелочішку з кишень ?
Эквивалент 30 грн?
Возможно такое:
Change Delivery Branch Fee in RU Видача БПК та ПІН-конверту в установі Банку в межах РУ
У меня такое получилось тоже, только карта в марте истекала, новая на апрель (еще пока не получил), но строка в выписке уже есть.
Оказывается если карта (счет) изначально открывалась в одном отделении, а вы заказываете по сроку в другом
отделении новую карту, эти пиарАсы берут 30 грн типа за доставку
. Причем я узнал про комиссию совсем случайно в отделении во время перевыпуска, только уже тогда, когда она уже нажала кнопку "оформить карту". Т.е. даже не спросили и не предупреждали.
спросил о возможности отменить перевыпуск, сказала нельзя - думаю все-таки можно было, но не было никакого желания и времени с ними ругаться, настойчиво им сказал "предупреждать надо до, а не после". Пышно крадут, что тут сказать.
Еще когда ставка была хоть 2% можно было с ними иметь дело, с 0.5 или сколько там - пусть идут на йух.
Спасибо. Теперь понял.
Так и было...изначально карта открывалась в одном отделении, а переизготавливал уже в другом (ближе к работе). И манагер туже тупо молчала
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lov2108
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:06
pavyak написав: klug написав:
А ви не поспішайте платити, чекайте, доки заплатити Ощад, а тоді уже доплачуйте залишок (слідкувати можна через кабінет). Дайте можливість Ощаду вичерпати суб. рахунок до 0.
я ні куди не поспішаю і взагалі за весь опалювальний сезон лише за січень та лютий оплатив самостійно за доставку газу, з березня цей рахунок з'явися в ошаді то вже за все платить ощад, але там все одно лишилось десь 800 грн, так як воно стане 0 . Треба відкривати карту і в червні забирати залишок. Ну ідти у відділ субсидій і писати заяву на монетизацію
Якщо ви досі не написали заяву на монетизацію, то 0 дійсно не стане, бо постійно є надходження. Але якщо ви почнете монетизувати субсидію, то надходження на цей рахунок припиняться і тоді швидко та легко проблема вирішиться сама собою (якщо з комуналки у вас не лише опалення). Особисто курував такий успішний кейс.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:23
Dzhanet написав:
...усно це підтверджують, але «така проблема є в системі, нічого зробити не можемо і перераховувати не будемо» - до кого можна звернутися?
Для начала пробуйте решить вопрос через соцсети, отзывы на Минфине и т. п., где можно получить реакцию на обратную связь.
Ещё пока действует карантин пробуйте получить такой ответ письменно от банка. А так после карантина обращайтесь в НБУ, ибо при подаче обращения во время карантина сообщат о том, что заявление будут рассматривать после завершения карантина.
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