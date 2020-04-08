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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1658165916601661 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 488 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 146 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 133 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 101 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 488 Додано: Чет 09 кві, 2020 16:38 Подскажите, по тел. можно узнать баланс картсчета 1 раз в сутки бесплатно.

Если я в 20.00 узнал, следующий раз бесплатно после 24.00 или после 20.00?

А то баксёр что-то к пейсаху должен прислать на КарКиян. demichh Повідомлень: 2361 З нами з: 09.12.10 Подякував: 122 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 17:23 lov2108 написав: Шановні, підкажіть !

В лютому закінчилась валютна картка під депо. Прийшов у відділення щоб перевиготовили під той самий рахунок.

Зараз бачу в ІБ що картка в процесі виготовлення, і списало з рахунку трохи більше 1$.

WTF ? Пишний тирить мелочішку з кишень ? Шановні, підкажіть !В лютому закінчилась валютна картка під депо. Прийшов у відділення щоб перевиготовили під той самий рахунок.Зараз бачу в ІБ що картка в процесі виготовлення, і списало з рахунку трохи більше 1$.WTF ? Пишний тирить мелочішку з кишень ?





Эквивалент 30 грн?

Возможно такое:

Change Delivery Branch Fee in RU Видача БПК та ПІН-конверту в установі Банку в межах РУ

У меня такое получилось тоже, только карта в марте истекала, новая на апрель (еще пока не получил), но строка в выписке уже есть.

Оказывается если карта (счет) изначально открывалась в одном отделении, а вы заказываете по сроку в другом отделении новую карту, эти пиарАсы берут 30 грн типа за доставку . Причем я узнал про комиссию совсем случайно в отделении во время перевыпуска, только уже тогда, когда она уже нажала кнопку "оформить карту". Т.е. даже не спросили и не предупреждали.

спросил о возможности отменить перевыпуск, сказала нельзя - думаю все-таки можно было, но не было никакого желания и времени с ними ругаться, настойчиво им сказал "предупреждать надо до, а не после". Пышно крадут, что тут сказать.

Еще когда ставка была хоть 2% можно было с ними иметь дело, с 0.5 или сколько там - пусть идут на йух. Эквивалент 30 грн?Возможно такое:У меня такое получилось тоже, только карта в марте истекала, новая на апрель (еще пока не получил), но строка в выписке уже есть.Оказывается если карта (счет) изначально открывалась в одном отделении, а вы заказываете по сроку вотделении новую карту, эти пиарАсы берут 30 грн типа за доставку. Причем я узнал про комиссию совсем случайно в отделении во время перевыпуска, только уже тогда, когда она уже нажала кнопку "оформить карту". Т.е. даже не спросили и не предупреждали.спросил о возможности отменить перевыпуск, сказала нельзя - думаю все-таки можно было, но не было никакого желания и времени с ними ругаться, настойчиво им сказал "предупреждать надо до, а не после". Пышно крадут, что тут сказать.Еще когда ставка была хоть 2% можно было с ними иметь дело, с 0.5 или сколько там - пусть идут на йух. Alex2007 1

Повідомлень: 2136 З нами з: 11.10.16 Подякував: 954 раз. Подякували: 831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 18:19 Stringer написав: pavyak написав: подскажите какую карту пенсу надо открыть в ощаде чтобы получить свою сэкономленную безналичную субсидию? Никаких счетов в ощаде у него нет. подскажите какую карту пенсу надо открыть в ощаде чтобы получить свою сэкономленную безналичную субсидию? Никаких счетов в ощаде у него нет.

Лучше написать в отдел субсидий заяву, чтобы переводили деньги в тот банк, где у пенса есть карта Лучше написать в отдел субсидий заяву, чтобы переводили деньги в тот банк, где у пенса есть карта

Что лучше это понятно, как забрать то что уже висит в ощаде на субсчете? Что лучше это понятно, как забрать то что уже висит в ощаде на субсчете? pavyak

Повідомлень: 2284 З нами з: 15.02.10 Подякував: 20 раз. Подякували: 170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 19:29 pavyak написав: Stringer написав: pavyak написав: подскажите какую карту пенсу надо открыть в ощаде чтобы получить свою сэкономленную безналичную субсидию? Никаких счетов в ощаде у него нет. подскажите какую карту пенсу надо открыть в ощаде чтобы получить свою сэкономленную безналичную субсидию? Никаких счетов в ощаде у него нет.

Лучше написать в отдел субсидий заяву, чтобы переводили деньги в тот банк, где у пенса есть карта Лучше написать в отдел субсидий заяву, чтобы переводили деньги в тот банк, где у пенса есть карта

Что лучше это понятно, как забрать то что уже висит в ощаде на субсчете? Что лучше это понятно, как забрать то что уже висит в ощаде на субсчете?

А ви не поспішайте платити, чекайте, доки заплатити Ощад, а тоді уже доплачуйте залишок (слідкувати можна через кабінет). Дайте можливість Ощаду вичерпати суб. рахунок до 0. А ви не поспішайте платити, чекайте, доки заплатити Ощад, а тоді уже доплачуйте залишок (слідкувати можна через кабінет). Дайте можливість Ощаду вичерпати суб. рахунок до 0. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4283 З нами з: 18.08.14 Подякував: 195 раз. Подякували: 539 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 19:56 Re: Ощадбанк Доброго дня! Підкажіть, будь ласка: якщо ощадбанк неправильно нарахував відсотки за кредитним договором при достроковому погашенні, усно це підтверджують, але «така проблема є в системі, нічого зробити не можемо і перераховувати не будемо» - до кого можна звернутися? Лише у суд? Чи, можливо, НБУ зобов’язаний перевіряти програми з обслуговування кредитів в банках за скаргами громадян? Dzhanet Повідомлень: 1 З нами з: 09.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 21:25 klug написав: А ви не поспішайте платити, чекайте, доки заплатити Ощад, а тоді уже доплачуйте залишок (слідкувати можна через кабінет). Дайте можливість Ощаду вичерпати суб. рахунок до 0. А ви не поспішайте платити, чекайте, доки заплатити Ощад, а тоді уже доплачуйте залишок (слідкувати можна через кабінет). Дайте можливість Ощаду вичерпати суб. рахунок до 0.

я ні куди не поспішаю і взагалі за весь опалювальний сезон лише за січень та лютий оплатив самостійно за доставку газу, з березня цей рахунок з'явися в ошаді то вже за все платить ощад, але там все одно лишилось десь 800 грн, так як воно стане 0 . Треба відкривати карту і в червні забирати залишок. Ну ідти у відділ субсидій і писати заяву на монетизацію я ні куди не поспішаю і взагалі за весь опалювальний сезон лише за січень та лютий оплатив самостійно за доставку газу, з березня цей рахунок з'явися в ошаді то вже за все платить ощад, але там все одно лишилось десь 800 грн, так як воно стане 0 . Треба відкривати карту і в червні забирати залишок. Ну ідти у відділ субсидій і писати заяву на монетизацію pavyak

Повідомлень: 2284 З нами з: 15.02.10 Подякував: 20 раз. Подякували: 170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 21:45 Alex2007 написав: lov2108 написав: Шановні, підкажіть !

В лютому закінчилась валютна картка під депо. Прийшов у відділення щоб перевиготовили під той самий рахунок.

Зараз бачу в ІБ що картка в процесі виготовлення, і списало з рахунку трохи більше 1$.

WTF ? Пишний тирить мелочішку з кишень ? Шановні, підкажіть !В лютому закінчилась валютна картка під депо. Прийшов у відділення щоб перевиготовили під той самий рахунок.Зараз бачу в ІБ що картка в процесі виготовлення, і списало з рахунку трохи більше 1$.WTF ? Пишний тирить мелочішку з кишень ?





Эквивалент 30 грн?

Возможно такое:

Change Delivery Branch Fee in RU Видача БПК та ПІН-конверту в установі Банку в межах РУ

У меня такое получилось тоже, только карта в марте истекала, новая на апрель (еще пока не получил), но строка в выписке уже есть.

Оказывается если карта (счет) изначально открывалась в одном отделении, а вы заказываете по сроку в другом отделении новую карту, эти пиарАсы берут 30 грн типа за доставку . Причем я узнал про комиссию совсем случайно в отделении во время перевыпуска, только уже тогда, когда она уже нажала кнопку "оформить карту". Т.е. даже не спросили и не предупреждали.

спросил о возможности отменить перевыпуск, сказала нельзя - думаю все-таки можно было, но не было никакого желания и времени с ними ругаться, настойчиво им сказал "предупреждать надо до, а не после". Пышно крадут, что тут сказать.

Еще когда ставка была хоть 2% можно было с ними иметь дело, с 0.5 или сколько там - пусть идут на йух. Эквивалент 30 грн?Возможно такое:У меня такое получилось тоже, только карта в марте истекала, новая на апрель (еще пока не получил), но строка в выписке уже есть.Оказывается если карта (счет) изначально открывалась в одном отделении, а вы заказываете по сроку вотделении новую карту, эти пиарАсы берут 30 грн типа за доставку. Причем я узнал про комиссию совсем случайно в отделении во время перевыпуска, только уже тогда, когда она уже нажала кнопку "оформить карту". Т.е. даже не спросили и не предупреждали.спросил о возможности отменить перевыпуск, сказала нельзя - думаю все-таки можно было, но не было никакого желания и времени с ними ругаться, настойчиво им сказал "предупреждать надо до, а не после". Пышно крадут, что тут сказать.Еще когда ставка была хоть 2% можно было с ними иметь дело, с 0.5 или сколько там - пусть идут на йух.

Спасибо. Теперь понял.

Так и было...изначально карта открывалась в одном отделении, а переизготавливал уже в другом (ближе к работе). И манагер туже тупо молчала Спасибо. Теперь понял.Так и было...изначально карта открывалась в одном отделении, а переизготавливал уже в другом (ближе к работе). И манагер туже тупо молчала Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн. lov2108

Повідомлень: 2064 З нами з: 26.02.09 Подякував: 30 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:06 pavyak написав: klug написав: А ви не поспішайте платити, чекайте, доки заплатити Ощад, а тоді уже доплачуйте залишок (слідкувати можна через кабінет). Дайте можливість Ощаду вичерпати суб. рахунок до 0. А ви не поспішайте платити, чекайте, доки заплатити Ощад, а тоді уже доплачуйте залишок (слідкувати можна через кабінет). Дайте можливість Ощаду вичерпати суб. рахунок до 0.

я ні куди не поспішаю і взагалі за весь опалювальний сезон лише за січень та лютий оплатив самостійно за доставку газу, з березня цей рахунок з'явися в ошаді то вже за все платить ощад, але там все одно лишилось десь 800 грн, так як воно стане 0 . Треба відкривати карту і в червні забирати залишок. Ну ідти у відділ субсидій і писати заяву на монетизацію я ні куди не поспішаю і взагалі за весь опалювальний сезон лише за січень та лютий оплатив самостійно за доставку газу, з березня цей рахунок з'явися в ошаді то вже за все платить ощад, але там все одно лишилось десь 800 грн, так як воно стане 0 . Треба відкривати карту і в червні забирати залишок. Ну ідти у відділ субсидій і писати заяву на монетизацію

Якщо ви досі не написали заяву на монетизацію, то 0 дійсно не стане, бо постійно є надходження. Але якщо ви почнете монетизувати субсидію, то надходження на цей рахунок припиняться і тоді швидко та легко проблема вирішиться сама собою (якщо з комуналки у вас не лише опалення). Особисто курував такий успішний кейс. Якщо ви досі не написали заяву на монетизацію, то 0 дійсно не стане, бо постійно є надходження. Але якщо ви почнете монетизувати субсидію, то надходження на цей рахунок припиняться і тоді швидко та легко проблема вирішиться сама собою (якщо з комуналки у вас не лише опалення). Особисто курував такий успішний кейс. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4283 З нами з: 18.08.14 Подякував: 195 раз. Подякували: 539 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:23 Re: Ощадбанк Dzhanet написав: ...усно це підтверджують, але «така проблема є в системі, нічого зробити не можемо і перераховувати не будемо» - до кого можна звернутися? ...усно це підтверджують, але «така проблема є в системі, нічого зробити не можемо і перераховувати не будемо» - до кого можна звернутися? Для начала пробуйте решить вопрос через соцсети, отзывы на Минфине и т. п., где можно получить реакцию на обратную связь.



Ещё пока действует карантин пробуйте получить такой ответ письменно от банка. А так после карантина обращайтесь в НБУ, ибо при подаче обращения во время карантина сообщат о том, что заявление будут рассматривать после завершения карантина. Для начала пробуйте решить вопрос через соцсети, отзывы на Минфине и т. п., где можно получить реакцию на обратную связь.Ещё пока действует карантин пробуйте получить такой ответ письменно от банка. А так после карантина обращайтесь в НБУ, ибо при подаче обращения во время карантина сообщат о том, что заявление будут рассматривать после завершения карантина.

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Повідомлень: 1865 З нами з: 08.03.18 Подякував: 117 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1658165916601661 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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