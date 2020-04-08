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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1659166016611662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 490
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:28

Re: Ощадбанк

  groks написав:...У відповідь чую, що рахунок заблокований, готується до закриття за моєю заявою...
...
...Як можна заблокувати живий зарплатний рахунок, на який надходять кошти без жодного попередження і на свій розсуд...

На моєму підприємстві зарплатні проекти у кількох різних банках. Коли працівник обирав банк, то тільки для ОБ підприємство саме якимось чином давало інформацію/заявку в ОБ для відкриття карти/рахунку, а у всіх інших банках потрібно було самостійно звернутись до банку про відкриття карти, а потім передати інформацію в бухгалтерію підприємства.
Як версія: може підприємство має можливість самостійно подати заявку в ОБ на закриття карти/рахунку за зарплатним проектом для окремого працівника?
Тобто, у Вашому випадку, може заявка на закриття таки була, але не від Вас, а від підприємства?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:08

  Sungsam написав:Як версія: може підприємство має можливість самостійно подати заявку в ОБ на закриття карти/рахунку за зарплатним проектом для окремого працівника?

Не може.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:11

  Ferlakur написав:
  Sungsam написав:Як версія: може підприємство має можливість самостійно подати заявку в ОБ на закриття карти/рахунку за зарплатним проектом для окремого працівника?

Не може.

Ещё как может
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