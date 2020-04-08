На моєму підприємстві зарплатні проекти у кількох різних банках. Коли працівник обирав банк, то тільки для ОБ підприємство саме якимось чином давало інформацію/заявку в ОБ для відкриття карти/рахунку, а у всіх інших банках потрібно було самостійно звернутись до банку про відкриття карти, а потім передати інформацію в бухгалтерію підприємства.
Як версія: може підприємство має можливість самостійно подати заявку в ОБ на закриття карти/рахунку за зарплатним проектом для окремого працівника?
Тобто, у Вашому випадку, може заявка на закриття таки була, але не від Вас, а від підприємства?