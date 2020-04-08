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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 490
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:28

Re: Ощадбанк

  groks написав:...У відповідь чую, що рахунок заблокований, готується до закриття за моєю заявою...
...
...Як можна заблокувати живий зарплатний рахунок, на який надходять кошти без жодного попередження і на свій розсуд...

На моєму підприємстві зарплатні проекти у кількох різних банках. Коли працівник обирав банк, то тільки для ОБ підприємство саме якимось чином давало інформацію/заявку в ОБ для відкриття карти/рахунку, а у всіх інших банках потрібно було самостійно звернутись до банку про відкриття карти, а потім передати інформацію в бухгалтерію підприємства.
Як версія: може підприємство має можливість самостійно подати заявку в ОБ на закриття карти/рахунку за зарплатним проектом для окремого працівника?
Тобто, у Вашому випадку, може заявка на закриття таки була, але не від Вас, а від підприємства?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:08

  Sungsam написав:Як версія: може підприємство має можливість самостійно подати заявку в ОБ на закриття карти/рахунку за зарплатним проектом для окремого працівника?

Не може.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:11

  Ferlakur написав:
  Sungsam написав:Як версія: може підприємство має можливість самостійно подати заявку в ОБ на закриття карти/рахунку за зарплатним проектом для окремого працівника?

Не може.

Ещё как может
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:52

Re: Ощадбанк

Після блокування рахунку ще було одне нарахування частини зарплати. Тому логічно припустити, що підприємство би не переказувало кошти на ним же заблокований рахунок. Та й підстав для цього немає.
Звичайно ще раз піду у відділення, зніму там же гроші в касі, швидше за все напишу якусь скаргу. Але так не хочеться зараз кудись ходити)
groks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:30

Re: Ощадбанк

Ощад молодца, через день после заказа валюты выдал все новыми хрустящими банкнотами 8)
Когда пополнял депо в Симе кассирша спросила не у них ли я покупал валюту. Наверное по номеру серии узнала. Видать из одного самолета партия разошлась для подкрепления касс
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:40

groks
Пишіть у двох примірника, вимагайте зареєструвати і проставити дату та вхідний номер на вашій копії. Альтернативний варіант - слати поштою з описом вкладення. Нехай письмово дадуть відповідь, на якій підставі заблокували, вимагайте розблокувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:18

Re: Ощадбанк

Мабуть, як реакція на мої пости тут, на Мінфіні та в фейсбук на сторінці ощадбанку, поступив дзвінок з відділення. Сталася технічна помилка, рахунок помилково заблокований. Розблокувати не можна, треба відкривати новий, гроші можна зняти в касі, почекавши близько двох годин з моменту реєстрації заявки на видачу коштів.
Дуже вибачаємося і чекаємо у відділенні з паспортом. Передзвонили вже наприкінці робочого дня, щоб сьогодні точно не прийшла).
Так що піду у відділення, буду порушувати карантин і влаштовувати розборки)
groks
 
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