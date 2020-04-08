groks написав:...У відповідь чую, що рахунок заблокований, готується до закриття за моєю заявою... ... ...Як можна заблокувати живий зарплатний рахунок, на який надходять кошти без жодного попередження і на свій розсуд...
На моєму підприємстві зарплатні проекти у кількох різних банках. Коли працівник обирав банк, то тільки для ОБ підприємство саме якимось чином давало інформацію/заявку в ОБ для відкриття карти/рахунку, а у всіх інших банках потрібно було самостійно звернутись до банку про відкриття карти, а потім передати інформацію в бухгалтерію підприємства. Як версія: може підприємство має можливість самостійно подати заявку в ОБ на закриття карти/рахунку за зарплатним проектом для окремого працівника? Тобто, у Вашому випадку, може заявка на закриття таки була, але не від Вас, а від підприємства?
Після блокування рахунку ще було одне нарахування частини зарплати. Тому логічно припустити, що підприємство би не переказувало кошти на ним же заблокований рахунок. Та й підстав для цього немає. Звичайно ще раз піду у відділення, зніму там же гроші в касі, швидше за все напишу якусь скаргу. Але так не хочеться зараз кудись ходити)
Ощад молодца, через день после заказа валюты выдал все новыми хрустящими банкнотами Когда пополнял депо в Симе кассирша спросила не у них ли я покупал валюту. Наверное по номеру серии узнала. Видать из одного самолета партия разошлась для подкрепления касс
groks Пишіть у двох примірника, вимагайте зареєструвати і проставити дату та вхідний номер на вашій копії. Альтернативний варіант - слати поштою з описом вкладення. Нехай письмово дадуть відповідь, на якій підставі заблокували, вимагайте розблокувати.
Мабуть, як реакція на мої пости тут, на Мінфіні та в фейсбук на сторінці ощадбанку, поступив дзвінок з відділення. Сталася технічна помилка, рахунок помилково заблокований. Розблокувати не можна, треба відкривати новий, гроші можна зняти в касі, почекавши близько двох годин з моменту реєстрації заявки на видачу коштів. Дуже вибачаємося і чекаємо у відділенні з паспортом. Передзвонили вже наприкінці робочого дня, щоб сьогодні точно не прийшла). Так що піду у відділення, буду порушувати карантин і влаштовувати розборки)