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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1660166116621663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 490
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:56

ну вроде давно было...потом отменили...года два или три без комисии...уже с этого месяца комисия
валерчик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:11

валерчик
Фига себе! Пышка айухел. Будем минеты
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valya
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