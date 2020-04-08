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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:56
ну вроде давно было...потом отменили...года два или три без комисии...уже с этого месяца комисия
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:11
валерчик
Фига себе! Пышка айухел. Будем минеты
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