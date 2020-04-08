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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:56
ну вроде давно было...потом отменили...года два или три без комисии...уже с этого месяца комисия
Додано: Суб 11 кві, 2020 07:03
Кроме бесплатных смс (доступ в ощад24) у "Моя картка" есть какое-либо преимущество перед депо-картой ?
Додано: Суб 11 кві, 2020 09:33
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:15
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:32
И такой вопрос. В тарифах есть пункт, про неактивный картсчет.
Это что получается, если у меня депо в валюте, то через три месяца после открытия карты, ощад будет тырить с карты по 20 грн в месяц (в валюте карты), поскольку зачисление процентов с депо на карту не считается активностью счета ? или я не так понял
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