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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1660166116621663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 490
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:56

ну вроде давно было...потом отменили...года два или три без комисии...уже с этого месяца комисия
валерчик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:50

Схиляють до самоізоляції у О24.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 07:03

Кроме бесплатных смс (доступ в ощад24) у "Моя картка" есть какое-либо преимущество перед депо-картой ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:33

  Kalgan написав:Кроме бесплатных смс (доступ в ощад24) у "Моя картка" есть какое-либо преимущество перед депо-картой ?

Бесплатный завод денег по безналу.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:15

  Ferlakur написав:
  Kalgan написав:Кроме бесплатных смс (доступ в ощад24) у "Моя картка" есть какое-либо преимущество перед депо-картой ?

Бесплатный завод денег по безналу.

А если пополнять наличкой, бесплатно и по моей карте, и по депозитной ? или нет ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:32

И такой вопрос. В тарифах есть пункт, про неактивный картсчет.
Это что получается, если у меня депо в валюте, то через три месяца после открытия карты, ощад будет тырить с карты по 20 грн в месяц (в валюте карты), поскольку зачисление процентов с депо на карту не считается активностью счета ? или я не так понял :?:
Kalgan
 
Повідомлень: 226
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