Додано: Суб 11 кві, 2020 21:53

1. Смс по мз приходит только при следующем условие: сумма дохода от 100грн/эквивалент, операции проходят по счету, а не по карте, у меня смс инфор выключено, но смс приходят по мз, так-как операции по счету, а не по карте(покупка) и тд. Так же смс приходят когда делаю платеж по свободным реквизитам, при выключенном смс информ., так-как снова операция по счету, а не по карте.

2. При наличии активного депозита, обслуживание за неактивный счет НЕ снимается, проверено мною, был 18 месячный долл депозит, с ежемесячной выплатой, я их не трогал, полтора года ничего не снималось. Правда это было года два с половиной назад, но тогда уже были нынешние Тарифы...