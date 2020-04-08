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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 490
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:58

2 proftpd66
МЗ - мобильные заощадження
Смс приходит о начислении процентов по мз.
А так смс от 200грн и выше только приходит
Eugen79
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:53

Re: Ощадбанк

1. Смс по мз приходит только при следующем условие: сумма дохода от 100грн/эквивалент, операции проходят по счету, а не по карте, у меня смс инфор выключено, но смс приходят по мз, так-как операции по счету, а не по карте(покупка) и тд. Так же смс приходят когда делаю платеж по свободным реквизитам, при выключенном смс информ., так-как снова операция по счету, а не по карте.
2. При наличии активного депозита, обслуживание за неактивный счет НЕ снимается, проверено мною, был 18 месячный долл депозит, с ежемесячной выплатой, я их не трогал, полтора года ничего не снималось. Правда это было года два с половиной назад, но тогда уже были нынешние Тарифы...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:23

  clientage написав:
  vollena71 написав:%% с депозита ... - это активность

А это проверено?

За 19 год было только зачисление %% и пополнение ими депозита. Комиссии за неактивность не было.
В тарифах, как я понимаю,для активности не считаются %% по картсчету
2 Неактивним вважається картрахунок по якому протягом трьох місяців і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по Рахунку, переказу коштів за допомогою послуги «Мобільні заощадження»/з/на рахунку Віртуальної картки).
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:36

Re: Ощадбанк

  vollena71 написав:пополнение ими депозита

Думаю у вас была активность именно вот из-за этой операции
Я не рискнул со своим 1.5г валютным и копил накапанные %% на МЗ и забираю их круглыми суммами
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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