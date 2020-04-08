2 proftpd66
МЗ - мобильные заощадження
Смс приходит о начислении процентов по мз.
А так смс от 200грн и выше только приходит
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Додано: Суб 11 кві, 2020 20:58
2 proftpd66
МЗ - мобильные заощадження
Смс приходит о начислении процентов по мз.
А так смс от 200грн и выше только приходит
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:53
Re: Ощадбанк
1. Смс по мз приходит только при следующем условие: сумма дохода от 100грн/эквивалент, операции проходят по счету, а не по карте, у меня смс инфор выключено, но смс приходят по мз, так-как операции по счету, а не по карте(покупка) и тд. Так же смс приходят когда делаю платеж по свободным реквизитам, при выключенном смс информ., так-как снова операция по счету, а не по карте.
2. При наличии активного депозита, обслуживание за неактивный счет НЕ снимается, проверено мною, был 18 месячный долл депозит, с ежемесячной выплатой, я их не трогал, полтора года ничего не снималось. Правда это было года два с половиной назад, но тогда уже были нынешние Тарифы...
Додано: Суб 11 кві, 2020 22:23
За 19 год было только зачисление %% и пополнение ими депозита. Комиссии за неактивность не было.
В тарифах, как я понимаю,для активности не считаются %% по картсчету
2 Неактивним вважається картрахунок по якому протягом трьох місяців і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по Рахунку, переказу коштів за допомогою послуги «Мобільні заощадження»/з/на рахунку Віртуальної картки).
Додано: Суб 11 кві, 2020 22:36
Re: Ощадбанк
Думаю у вас была активность именно вот из-за этой операции
Я не рискнул со своим 1.5г валютным и копил накапанные %% на МЗ и забираю их круглыми суммами
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:27
Re: Ощадбанк
Панове, у кого-то был опыт когда разрешали пополнить действующий депо на сумму большую чем сумма первоначального вклада? Можно ли договориться с персональным менеджером о таком? И будет ли это трактоваться как индивидуальные условия?
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:50
Re: Ощадбанк
Есть один способ, в личку могу написать.
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:49
Плата за неактивность не снимается, но за смс - да, карта уходит в овер и блокируется до момента вывода в плюс
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:06
Re: Ощадбанк
Есть такая фишка у менеджеров Ощада. Подключают всем, иногда - внаглую, даже после просьбы отключить смс-информ для годичного депозита, которое там как козе баян.
Надо сразу проверять в Ощад 24.
Таким образом банк бессовестно зарабатывает на пенсионерах, которые не знают о наличии услуги, так как не имеют И-банкинга и часто не умеют читать смс или просто не видят текст на маленьком экране кнопочного телефона.
Додано: Сер 15 кві, 2020 08:21
Re: Ощадбанк
Валюту по предзаказу ощад отдаёт без проблем
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