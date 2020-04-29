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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1668166916701671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 490
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:23

  vollena71 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите, не знаете Ощад начал выплачивать пенсионерам Вовыну тысячу? В др.банках вроде начали.

В 20-09 23.04 пришла 1000


Приват 20-23 23.04. Привет от ЗеЛОХа :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:37

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, заканчивается в этом месяце депо-карта, можно как-то удаленно заказать перевыпуск на свое отделение? Че-то в ни в вебе ни в приложении пока не нашел кнопки.

И, кто последний читал очередные тарифы, она будет именная и бесплатная?

Спасибо

Удаленно не знаю, но в феврале перевыпускал свою к депо.
Сказали, что заявку на перевыпуск можно подать в любом отделении, но придет карта в отделение где открывалась. Если есть действующий депо то перевыпуск по сроку бесплатно. Карта именная с чипом и бесконтактом.

P.S. попробуйте позвонить на горячку и заказать перевыпуск через них.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:55

Термін дії карти під депо автоматом продовжили на 3 місяці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:05

ощАд прикрутил надбавку в 0.5% при пролонгации грн-депо :wink:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:15

  Kalgan написав:ощАд прикрутил надбавку в 0.5% при пролонгации грн-депо :wink:

Ну Сима дает +1.2% для долларовых депо при пролонгации :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1668166916701671
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