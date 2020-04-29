Приват 20-23 23.04. Привет от ЗеЛОХа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:23
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:37
Удаленно не знаю, но в феврале перевыпускал свою к депо.
Сказали, что заявку на перевыпуск можно подать в любом отделении, но придет карта в отделение где открывалась. Если есть действующий депо то перевыпуск по сроку бесплатно. Карта именная с чипом и бесконтактом.
P.S. попробуйте позвонить на горячку и заказать перевыпуск через них.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:55
Термін дії карти під депо автоматом продовжили на 3 місяці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 кві, 2020 00:15
Ну Сима дает +1.2% для долларовых депо при пролонгации
... делайте хоть что-нибудь!
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