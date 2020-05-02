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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1669167016711672 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 490 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 146 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 134 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 102 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 490 Додано: Нед 03 тра, 2020 12:02 vovamuha007 написав: Підкажіть, будь ласка)



В моїх планах стати клієнтом Ощаду...планую:

1. Отримати "Мою картку"

2. Безкоштовно зараєструватися в інтернет-банк.

3. А долари як купувати? Підкажіть, будь ласка)В моїх планах стати клієнтом Ощаду...планую:1. Отримати "Мою картку"2. Безкоштовно зараєструватися в інтернет-банк.3. А долари як купувати?

в меню 'переказ між своїми картками', але зауважте що можлива комісія



Комісія відсутня*



*Окрім переказів з карток, відкритих за пакетом "Мій комфорт", на картки, які обслуговуються в рамках інших тарифних пакетів банку - 0,1% + 2 грн., та переказів між картками НПС "ПРОСТІР" - 1 грн. За використання кредитних коштів додатково буде утримано комісію в розмірі 2,99% від суми переказу. в меню 'переказ між своїми картками', але зауважте що можлива комісіяКомісія відсутня**Окрім переказів з карток, відкритих за пакетом "Мій комфорт", на картки, які обслуговуються в рамках інших тарифних пакетів банку - 0,1% + 2 грн., та переказів між картками НПС "ПРОСТІР" - 1 грн. За використання кредитних коштів додатково буде утримано комісію в розмірі 2,99% від суми переказу. balance Повідомлень: 154 З нами з: 24.12.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 12:20 Re: Ощадбанк Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь. vadymbanker Повідомлень: 464 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 12:34 vadymbanker написав: Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь. Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь. про пополнение - в гривне,с комиссией по безналу про пополнение - в гривне,с комиссией по безналу никому не верю sens

Повідомлень: 12081 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 700 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 13:00 vadymbanker написав: Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь. Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.

Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии. Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии. Kalgan Повідомлень: 273 З нами з: 02.01.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 13:02 Kalgan написав: vadymbanker написав: Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь. Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.

Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии. Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии.

А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2? А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 31228 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2484 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 13:05 sens написав: vadymbanker написав: Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют.

Разве карты не на 5 лет выдают ? Разве карты не на 5 лет выдают ? Kalgan Повідомлень: 273 З нами з: 02.01.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 14:34 Re: Ощадбанк clientage написав: Kalgan написав: vadymbanker написав: Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь. Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.

Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии. Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии.

А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2? А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2? С комиссией конечно, это же путь обналичивание..

У меня вообще 5 карт счетов и 11 депозитов, вариант сотни.. С комиссией конечно, это же путь обналичивание..У меня вообще 5 карт счетов и 11 депозитов, вариант сотни.. vadymbanker Повідомлень: 464 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 14:46 vadymbanker написав: clientage написав: vadymbanker написав: Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь. Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь. А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2? А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2? С комиссией конечно, это же путь обналичивание..

У меня вообще 5 карт счетов и 11 депозитов, вариант сотни.. С комиссией конечно, это же путь обналичивание..У меня вообще 5 карт счетов и 11 депозитов, вариант сотни..

Ну тады нуна идти и требовать шаровые Экономки

И нечего ото унижатся и обещать открывать абы какое депо под Экономку

Экономки (тариф МійРахунок) такие же обычные карты как и МК, просто Экономки выпускают ток именными за 2 недели, а МК мона взять и мнгновенкой, шо удобно шобы быро активировать ИБ и внести гроши на депо в сл. чего.

Хай менаХер ото покажет требование де в Тарифах выпуск Экономки ток под депо



ПС. А для менагеров-наглецов, которые просто вымагают открыть депо, мона открыть депо, например, на 10К на 12 мес. Внести минимальную сумму 1000/100, мол седня нет всей суммы...а потом окончательно так и не пополнить вклад. В таком случае он автоматом закроется через 14дн, все согласно ДКБО

...ощАд так ощАд Ну тады нуна идти и требовать шаровые ЭкономкиИ нечего ото унижатся и обещать открывать абы какое депо под ЭкономкуЭкономки (тариф МійРахунок) такие же обычные карты как и МК, просто Экономки выпускают ток именными за 2 недели, а МК мона взять и мнгновенкой, шо удобно шобы быро активировать ИБ и внести гроши на депо в сл. чего.Хай менаХер ото покажет требование де в Тарифах выпуск Экономки ток под депоПС. А для менагеров-наглецов, которые просто вымагают открыть депо, мона открыть депо, например, на 10К на 12 мес. Внести минимальную сумму 1000/100, мол седня нет всей суммы...а потом окончательно так и не пополнить вклад. В таком случае он автоматом закроется через 14дн, все согласно ДКБО...ощАд так ощАд ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 31228 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2484 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1669167016711672 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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