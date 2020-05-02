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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1669167016711672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 490
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:02

  vovamuha007 написав:Підкажіть, будь ласка)

В моїх планах стати клієнтом Ощаду...планую:
1. Отримати "Мою картку"
2. Безкоштовно зараєструватися в інтернет-банк.
3. А долари як купувати?

в меню 'переказ між своїми картками', але зауважте що можлива комісія

Комісія відсутня*

*Окрім переказів з карток, відкритих за пакетом "Мій комфорт", на картки, які обслуговуються в рамках інших тарифних пакетів банку - 0,1% + 2 грн., та переказів між картками НПС "ПРОСТІР" - 1 грн. За використання кредитних коштів додатково буде утримано комісію в розмірі 2,99% від суми переказу.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:20

Re: Ощадбанк

Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:34

  vadymbanker написав:Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.
про пополнение - в гривне,с комиссией по безналу
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:00

  vadymbanker написав:Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.

Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:02

  Kalgan написав:
  vadymbanker написав:Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.

Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии.

А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:05

  sens написав:
  vadymbanker написав: Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют.

Разве карты не на 5 лет выдают ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:34

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  Kalgan написав:
  vadymbanker написав:Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.

Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии.

А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2?
С комиссией конечно, это же путь обналичивание..
У меня вообще 5 карт счетов и 11 депозитов, вариант сотни..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:46

  vadymbanker написав:
clientage написав:
  vadymbanker написав:Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.
А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2?
С комиссией конечно, это же путь обналичивание..
У меня вообще 5 карт счетов и 11 депозитов, вариант сотни..

Ну тады нуна идти и требовать шаровые Экономки :idea:
И нечего ото унижатся и обещать открывать абы какое депо под Экономку :wink:
Экономки (тариф МійРахунок) такие же обычные карты как и МК, просто Экономки выпускают ток именными за 2 недели, а МК мона взять и мнгновенкой, шо удобно шобы быро активировать ИБ и внести гроши на депо в сл. чего.
Хай менаХер ото покажет требование де в Тарифах выпуск Экономки ток под депо :mrgreen:

ПС. А для менагеров-наглецов, которые просто вымагают открыть депо, мона открыть депо, например, на 10К на 12 мес. Внести минимальную сумму 1000/100, мол седня нет всей суммы...а потом окончательно так и не пополнить вклад. В таком случае он автоматом закроется через 14дн, все согласно ДКБО :idea:
...ощАд так ощАд :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1669167016711672
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