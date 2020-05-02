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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 12:02
vovamuha007 написав:
Підкажіть, будь ласка)
В моїх планах стати клієнтом Ощаду...планую:
1. Отримати "Мою картку"
2. Безкоштовно зараєструватися в інтернет-банк.
3. А долари як купувати?
в меню 'переказ між своїми картками', але зауважте що можлива комісія
Комісія відсутня*
*Окрім переказів з карток, відкритих за пакетом "Мій комфорт", на картки, які обслуговуються в рамках інших тарифних пакетів банку - 0,1% + 2 грн., та переказів між картками НПС "ПРОСТІР" - 1 грн. За використання кредитних коштів додатково буде утримано комісію в розмірі 2,99% від суми переказу.
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balance
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Додано: Нед 03 тра, 2020 12:20
Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.
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vadymbanker
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Додано: Нед 03 тра, 2020 12:34
vadymbanker написав:
Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.
про пополнение - в гривне,с комиссией по безналу
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 03 тра, 2020 13:00
vadymbanker написав:
Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.
Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии.
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Kalgan
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Додано: Нед 03 тра, 2020 13:02
Kalgan написав: vadymbanker написав:
Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.
Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии.
А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 03 тра, 2020 13:05
sens написав: vadymbanker написав:
Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют.
Разве карты не на 5 лет выдают ?
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Kalgan
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Додано: Нед 03 тра, 2020 14:34
clientage написав: Kalgan написав: vadymbanker написав:
Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.
Зачем 7 грн, если можно открыть мою карту, и ИБ будет бесплатным. И пополнять ее по безналу можно без комиссии.
А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2?
С комиссией конечно, это же путь обналичивание..
У меня вообще 5 карт счетов и 11 депозитов, вариант сотни..
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vadymbanker
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Додано: Нед 03 тра, 2020 14:46
vadymbanker написав: clientage написав: vadymbanker написав:
Нужно открыть три вклада, всего на три месяца: 1) на ₴1000(mastercard), 2) на $100(visa), 3) на €100(mastercard), в один день. Вам выдадут три ИМЕННЫЕ бесплатные карты(через 10 дней) в тарифе мiй рахунок НА ТРИ ГОДА, они самые лучшие, бесплатное пополнение и снятие по этим картам, в том числе и обмен валют. Далее открытие вкладов в ощад24 с надбавкой 0.25%, а по 7грн(достаточно по одной карте) в месяц за ощад24, на жлобитесь.
А обмен валют с МК на Экономку нашару или таки с 0.1%+2?
С комиссией конечно, это же путь обналичивание..
У меня вообще 5 карт счетов и 11 депозитов, вариант сотни..
Ну тады нуна идти и требовать шаровые Экономки
И нечего ото унижатся и обещать открывать абы какое депо под Экономку
Экономки (тариф МійРахунок) такие же обычные карты как и МК, просто Экономки выпускают ток именными за 2 недели, а МК мона взять и мнгновенкой, шо удобно шобы быро активировать ИБ и внести гроши на депо в сл. чего.
Хай менаХер ото покажет требование де в Тарифах выпуск Экономки ток под депо
ПС. А для менагеров-наглецов, которые просто вымагают открыть депо, мона открыть депо, например, на 10К на 12 мес. Внести минимальную сумму 1000/100, мол седня нет всей суммы...а потом окончательно так и не пополнить вклад. В таком случае он автоматом закроется через 14дн, все согласно ДКБО
...ощАд так ощАд
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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