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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1671167216731674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 490
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:53

А в ощАде есть минимальная сумма покупки/продажи валюты (перевод между депозитными картами) или нет ? Можно например купить/продать один цент ?
Kalgan
 
Повідомлень: 277
З нами з: 02.01.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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  #<1 ... 1671167216731674
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