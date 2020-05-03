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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:53
А в ощАде есть минимальная сумма покупки/продажи валюты (перевод между депозитными картами) или нет ? Можно например купить/продать один цент ?
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Kalgan
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