RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1671167216731674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 490
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
134
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:53

А в ощАде есть минимальная сумма покупки/продажи валюты (перевод между депозитными картами) или нет ? Можно например купить/продать один цент ?
Kalgan
 
Повідомлень: 277
З нами з: 02.01.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:54

КАртка, яку продовжили на 3 місяці пропала з ІБанка Мого банку. :)
З МЗ не можу копійку потягнути і на МЗ ніззя закинути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33412
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:14

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:КАртка, яку продовжили на 3 місяці пропала з ІБанка Мого банку.
З МЗ не можу копійку потягнути і на МЗ ніззя закинути.

Картки система перевела в "недійсні".
Мій рахунок-Картки-Показати старі.
СЕП з карткового рахунку сьогодні робив.
В "Мобільних заощадженнях" картки видно.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 22.02.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:55

Re: Ощадбанк

  acsir написав:В "Мобільних заощадженнях" картки видно.

З "Мобільних заощаджень" на рахунок вдається перекинути шоб СЕПнути?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33412
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:24

  acsir написав:
  Квесторе_поверніться написав:КАртка, яку продовжили на 3 місяці пропала з ІБанка Мого банку.
З МЗ не можу копійку потягнути і на МЗ ніззя закинути.

Картки система перевела в "недійсні".
Мій рахунок-Картки-Показати старі.
СЕП з карткового рахунку сьогодні робив.
В "Мобільних заощадженнях" картки видно.

Мой Арсенал также не работает
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12083
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:56

sens

А как ты пенсию будешь получать?
Разве нельзя СЕПом на другой банк кинуть?
Что говорит поддержка, когда карту привезут?
У меня в этом месяце заканчивается срок действия, поэтому спрашиваю...
kesha876
 
Повідомлень: 39
З нами з: 14.01.15
Подякував: 25 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:10

  kesha876 написав:sens

А как ты пенсию будешь получать?
Разве нельзя СЕПом на другой банк кинуть?
Что говорит поддержка, когда карту привезут?
У меня в этом месяце заканчивается срок действия, поэтому спрашиваю...

Дзвякнути на теплу лінію і перевипустити карту. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33412
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1670 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1671167216731674
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, ramaz, Василь-Рівне і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16079)
04.05.2020 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.