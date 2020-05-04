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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:53
А в ощАде есть минимальная сумма покупки/продажи валюты (перевод между депозитными картами) или нет ? Можно например купить/продать один цент ?
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:54
КАртка, яку продовжили на 3 місяці пропала з ІБанка Мого банку.
З МЗ не можу копійку потягнути і на МЗ ніззя закинути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:14
Re: Ощадбанк
Картки система перевела в "недійсні".
Мій рахунок-Картки-Показати старі.
СЕП з карткового рахунку сьогодні робив.
В "Мобільних заощадженнях" картки видно.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:55
Re: Ощадбанк
З "Мобільних заощаджень" на рахунок вдається перекинути шоб СЕПнути?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:24
Мой Арсенал также не работает
никому не верю
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:56
sens
А как ты пенсию будешь получать?
Разве нельзя СЕПом на другой банк кинуть?
Что говорит поддержка, когда карту привезут?
У меня в этом месяце заканчивается срок действия, поэтому спрашиваю...
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:10
Дзвякнути на теплу лінію і перевипустити карту. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:38
Граничный термин 14 календарных дней! Карта не перевыпуск через заявление в отделение была отправлена до 10 апреля,в Ощад24 - карта перевыпускается,вижу 05-25 и четыре последние цифры карты и фсе
никому не верю
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:39
пятого числа уже должна быть
никому не верю
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