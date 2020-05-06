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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:43
Sain_повернувся написав:
Хто підкаже наступне:
Маємо 2 картки: Мій комфорт (гривнева), Мій рахунок (доларова під депо). Чи буде без комісіі - поповнення Мій комфорт через п2п, покупка доларів з Мій комфорт та зняття цих доларів з Мій рахунок?
МК пополняется р2р нашару
Покупка тугриков будет без комисс, а вот зачисление их на МР, скорее всего, будет с комисс 0.1%+2 (эт стандартная комисс при переводе по внутрибанку с МК на МР)
Снятие с МР -- без комисс
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:47
clientage написав: Sain_повернувся написав:
Хто підкаже наступне:
Маємо 2 картки: Мій комфорт (гривнева), Мій рахунок (доларова під депо). Чи буде без комісіі - поповнення Мій комфорт через п2п, покупка доларів з Мій комфорт та зняття цих доларів з Мій рахунок?
МК пополняется р2р нашару
Покупка тугриков будет без комисс, а вот зачисление их на МР, скорее всего, будет с комисс 0.1%+2 (эт стандартная комисс при переводе по внутрибанку с МК на МР)
Снятие с МР -- без комисс
Дякую за пояснення. Комісія 0,1% + 2 грн, чи 2 у.о.?
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:49
Sain_повернувся написав:
чи 2 у.о.?
комісія в тугриках?
не чув
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:55
Sain_повернувся написав: clientage написав: Sain_повернувся написав:
Хто підкаже наступне:
Маємо 2 картки: Мій комфорт (гривнева), Мій рахунок (доларова під депо). Чи буде без комісіі - поповнення Мій комфорт через п2п, покупка доларів з Мій комфорт та зняття цих доларів з Мій рахунок?
МК пополняется р2р нашару
Покупка тугриков будет без комисс, а вот зачисление их на МР, скорее всего, будет с комисс 0.1%+2 (эт стандартная комисс при переводе по внутрибанку с МК на МР)
Снятие с МР -- без комисс
Дякую за пояснення. Комісія 0,1% + 2 грн, чи 2 у.о.?
Все комисс ваащето в грн, да и берут её с грн-МК, но нам потом расскажете как все прошло
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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