RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1672167316741675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:43

  Sain_повернувся написав:Хто підкаже наступне:
Маємо 2 картки: Мій комфорт (гривнева), Мій рахунок (доларова під депо). Чи буде без комісіі - поповнення Мій комфорт через п2п, покупка доларів з Мій комфорт та зняття цих доларів з Мій рахунок?

МК пополняется р2р нашару
Покупка тугриков будет без комисс, а вот зачисление их на МР, скорее всего, будет с комисс 0.1%+2 (эт стандартная комисс при переводе по внутрибанку с МК на МР)
Снятие с МР -- без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31277
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 3644 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:47

  clientage написав:
  Sain_повернувся написав:Хто підкаже наступне:
Маємо 2 картки: Мій комфорт (гривнева), Мій рахунок (доларова під депо). Чи буде без комісіі - поповнення Мій комфорт через п2п, покупка доларів з Мій комфорт та зняття цих доларів з Мій рахунок?

МК пополняется р2р нашару
Покупка тугриков будет без комисс, а вот зачисление их на МР, скорее всего, будет с комисс 0.1%+2 (эт стандартная комисс при переводе по внутрибанку с МК на МР)
Снятие с МР -- без комисс

Дякую за пояснення. Комісія 0,1% + 2 грн, чи 2 у.о.?
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 904
З нами з: 13.10.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:49

Re: Ощадбанк

  Sain_повернувся написав:чи 2 у.о.?

комісія в тугриках? :) не чув
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8296
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:55

  Sain_повернувся написав:
  clientage написав:
  Sain_повернувся написав:Хто підкаже наступне:
Маємо 2 картки: Мій комфорт (гривнева), Мій рахунок (доларова під депо). Чи буде без комісіі - поповнення Мій комфорт через п2п, покупка доларів з Мій комфорт та зняття цих доларів з Мій рахунок?

МК пополняется р2р нашару
Покупка тугриков будет без комисс, а вот зачисление их на МР, скорее всего, будет с комисс 0.1%+2 (эт стандартная комисс при переводе по внутрибанку с МК на МР)
Снятие с МР -- без комисс

Дякую за пояснення. Комісія 0,1% + 2 грн, чи 2 у.о.?

Все комисс ваащето в грн, да и берут её с грн-МК, но нам потом расскажете как все прошло :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31277
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 3644 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:07

Re: Ощадбанк

VadymBanker,
так и не дождался вашего сообщения с советом как пополнить действующий депо на сумму большую чем первоначальная сумма вклада.
Пришлось забрать наликом мобільні заошадження
Andey
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1672167316741675
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16112)
07.05.2020 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.