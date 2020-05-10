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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1673167416751676

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:52

  clientage написав:
  Sain_повернувся написав:Хто підкаже наступне:
Маємо 2 картки: Мій комфорт (гривнева), Мій рахунок (доларова під депо). Чи буде без комісіі - поповнення Мій комфорт через п2п, покупка доларів з Мій комфорт та зняття цих доларів з Мій рахунок?

МК пополняется р2р нашару
Покупка тугриков будет без комисс, а вот зачисление их на МР, скорее всего, будет с комисс 0.1%+2 (эт стандартная комисс при переводе по внутрибанку с МК на МР)
Снятие с МР -- без комисс

Все пройшло без комісій
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:36

Хто ще не встиг може податись на конкурс :)
http://finbalance.com.ua/news/minfin-oholosiv-pro-povtorniy-konkurs-na-posadu-hlavi-pravlinnya-oshchadbanku
Проженуть Пишку чи не проженуть?
Аваков зможе захистити свого протеже?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:07

Відкрив в Ощад24 грн.депо виключно для отримання депокарти.

Замовити випуск цієї карти можливо тільки у відділенні чи онлайн також можна?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:56

  KVV написав:Відкрив в Ощад24 грн.депо виключно для отримання депокарти.

Замовити випуск цієї карти можливо тільки у відділенні чи онлайн також можна?

Ще не знаю кому вдалося замовити карту Пишки онлайн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33453
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
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  #<1 ... 1673167416751676
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