Sain_повернувся написав:Хто підкаже наступне: Маємо 2 картки: Мій комфорт (гривнева), Мій рахунок (доларова під депо). Чи буде без комісіі - поповнення Мій комфорт через п2п, покупка доларів з Мій комфорт та зняття цих доларів з Мій рахунок?
МК пополняется р2р нашару Покупка тугриков будет без комисс, а вот зачисление их на МР, скорее всего, будет с комисс 0.1%+2 (эт стандартная комисс при переводе по внутрибанку с МК на МР) Снятие с МР -- без комисс
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
KVV написав:Відкрив в Ощад24 грн.депо виключно для отримання депокарти.
Замовити випуск цієї карти можливо тільки у відділенні чи онлайн також можна?
Ще не знаю кому вдалося замовити карту Пишки онлайн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Є валютна картка VISA від Ощадбанку для депозиту. Як он-лайн перевести частину грошей на гривневу картку того ж Ощаду чи Приватбанку? Ощад 24 з валютної картки Ощаду на гривневу картку Ощаду не хоче переводити.
Tarasiy написав:Є валютна картка VISA від Ощадбанку для депозиту. Як он-лайн перевести частину грошей на гривневу картку того ж Ощаду чи Приватбанку? Ощад 24 з валютної картки Ощаду на гривневу картку Ощаду не хоче переводити.
Только между своими, когда речь о валютной карте, а далее с гривневой на другую любую карту по Украине.
Tarasiy написав:Є валютна картка VISA від Ощадбанку для депозиту. Як он-лайн перевести частину грошей на гривневу картку того ж Ощаду чи Приватбанку? Ощад 24 з валютної картки Ощаду на гривневу картку Ощаду не хоче переводити.
А я не можу найти: як он-лайн поповнити валютний депозит з валютної картки?