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Ощадбанк
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Додано: Пон 11 тра, 2020 18:25
ricardo написав: Tarasiy написав:
Є валютна картка VISA від Ощадбанку для депозиту. Як он-лайн перевести частину грошей на гривневу картку того ж Ощаду чи Приватбанку?
Ощад 24 з валютної картки Ощаду на гривневу картку Ощаду не хоче переводити.
А я не можу найти: як он-лайн поповнити валютний депозит з валютної картки?
Платежі та перекази / Перекази між картками та рахунками / З карткового на депозит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 11 тра, 2020 18:39
clientage написав: ricardo написав: Tarasiy написав:
Є валютна картка VISA від Ощадбанку для депозиту. Як он-лайн перевести частину грошей на гривневу картку того ж Ощаду чи Приватбанку?
Ощад 24 з валютної картки Ощаду на гривневу картку Ощаду не хоче переводити.
А я не можу найти: як он-лайн поповнити валютний депозит з валютної картки?
Платежі та перекази / Перекази між картками та рахунками / З карткового на депозит
А, дякую. Там треба птічку поставити "Операція не тарифікується"? Картка Ощада.
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ricardo
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:59
ricardo
Так
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Додано: Вів 12 тра, 2020 03:43
ricardo написав:
Там треба птічку поставити "Операція не тарифікується"?
Что за "птичка" ? Можно по подробнее
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