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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
146
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 18:25

  ricardo написав:
  Tarasiy написав:Є валютна картка VISA від Ощадбанку для депозиту. Як он-лайн перевести частину грошей на гривневу картку того ж Ощаду чи Приватбанку?
Ощад 24 з валютної картки Ощаду на гривневу картку Ощаду не хоче переводити.

А я не можу найти: як он-лайн поповнити валютний депозит з валютної картки?

Платежі та перекази / Перекази між картками та рахунками / З карткового на депозит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 18:39

  clientage написав:
  ricardo написав:
  Tarasiy написав:Є валютна картка VISA від Ощадбанку для депозиту. Як он-лайн перевести частину грошей на гривневу картку того ж Ощаду чи Приватбанку?
Ощад 24 з валютної картки Ощаду на гривневу картку Ощаду не хоче переводити.

А я не можу найти: як он-лайн поповнити валютний депозит з валютної картки?

Платежі та перекази / Перекази між картками та рахунками / З карткового на депозит

А, дякую. Там треба птічку поставити "Операція не тарифікується"? Картка Ощада.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:59

ricardo
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 03:43

Re: Ощадбанк

  ricardo написав:Там треба птічку поставити "Операція не тарифікується"?

Что за "птичка" ? Можно по подробнее :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:11

Re: Ощадбанк

Если у кого кончается депокарта валютная, то не верьте особенно, что ее продлят до 01-07-20. Мне приходило сообщение и все равно пришлось лично в отделение. И по 0-800 не перевыпустить. В терминале в кассе Оща карта не работала.
cheburek3
 
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