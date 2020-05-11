ricardo написав:
А я не можу найти: як он-лайн поповнити валютний депозит з валютної картки?
Платежі та перекази / Перекази між картками та рахунками / З карткового на депозит
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Додано: Пон 11 тра, 2020 18:25
Платежі та перекази / Перекази між картками та рахунками / З карткового на депозит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 11 тра, 2020 18:39
А, дякую. Там треба птічку поставити "Операція не тарифікується"? Картка Ощада.
Додано: Пон 11 тра, 2020 19:59
ricardo
Так
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Додано: Вів 12 тра, 2020 03:43
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:11
Re: Ощадбанк
Если у кого кончается депокарта валютная, то не верьте особенно, что ее продлят до 01-07-20. Мне приходило сообщение и все равно пришлось лично в отделение. И по 0-800 не перевыпустить. В терминале в кассе Оща карта не работала.
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:18
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:22
Это вы с кредитной карты депо пополняете, что есть выбор за свои пополнить или за кредитные. В первый раз такое вижу, что б был выбор, какие средства тратить. Или я что то не правильно понял ?
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:58
Kalgan
Это в Ощаде просто стандартная формулировка при пополнении с дебетной карты
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