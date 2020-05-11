господа, скажите - маме назначили монетизированную субсидию через Ощадбанк ... ну т.е. не как ранее на пенсионку вместе с пенсией а сам трать ха хочешь - а на спецсчет ошада, куда минсоц присылает субсидию, а ощад сам с этого счета пересылает бабки в коммунальные службы ... согласно постанове, если до конца отопительно сезона на этот счете остались бабки - то получатель субсидии может прийти в ощад, перевести из на обычный счет и дальше отюхзать как хочет - снять налом, кудато перевести или положить на депозит ... у нее 1500 грн. там излишек ... у меня вопрос если переназначат субсидию на неотопительный сезон - то эти деньги оставшиеся от отопительного будут автоматом тоже направдятся на погашение корммуны или они типа как бы есть теперь и как бы нет?
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IMPRINTER ХЗ,верить или нет,но ждать лета пока надо. Якщо ви споживали комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією буде перераховано на ваш поточний рахунок в Ощадбанку у червні. Рахунок для перерахування залишку коштів за субсидією вам буде відкрито автоматично. Про надходження залишку на ваш поточний рахунок ви отримаєте SMS. Ці кошти ви зможете використовувати на будь-які власні потреби https://www.oschadbank.ua/ua/sb Бабуле привет!
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп написав:IMPRINTER ХЗ,верить или нет,но ждать лета пока надо. Якщо ви споживали комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією буде перераховано на ваш поточний рахунок в Ощадбанку у червні. Рахунок для перерахування залишку коштів за субсидією вам буде відкрито автоматично. Про надходження залишку на ваш поточний рахунок ви отримаєте SMS. Ці кошти ви зможете використовувати на будь-які власні потреби https://www.oschadbank.ua/ua/sb Бабуле привет!
ну тут не то что было ощадно ... просто маме первый транш по субсидии пришел в январе сразу за 3 мес. ... а до этого мы примерно платили сами ... и получается что переплатили просто ... но меня больше интересует вопрос .. если не забрать эти деньги и будет новая субсидия то они будут участвовать в оплатах новых или неть ... ну субсидя ж там на 70% от суммы платежей а так за счет этой переплаты мы будем покрывать 100% ... если так то мы ее забирать не будем .... сама постепенно рассосется )
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